Geçtiğimiz günlerde birçok ünlü markanın sıfır ve ikinci el cep telefonu fiyatlarında 1000 liraya varan indirim yapması gözleri akıllı telefon fiyatlarına çevirdi.

Türkiye'deki markalar için fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone verilerine göre; e-ticaret sitelerinde akıllı telefon kategorisinde, son bir sene içerisinde en fazla fiyatında değişiklik yapılan modeller belli oldu.

Son bir yılda 801 kere fiyatı değişen Apple’ın iPhone 7 Plus 32 GB’si fiyatı en çok değişen model olurken; 778 kez fiyatı değişen Apple’ın iPhone 6S 32 GB’si ikinci; 765 kere fiyatı değişen Apple’ın iPhone 7 32 GB’si üçüncü sırada yer aldı.

724 kez fiyatı değişen Huawei’nin Mate 10 Lite’si dördüncü sırada; 693 kere fiyatı değişen Huawei’nin P20 Lite 64 GB’si beşinci sırada yer buldu.

EN FAZLA KAMPANYA 5.8 İNÇ VE ÜZERİNDE

Araştırmada 2019 yılının ilk 3 ayındaki akıllı telefon kategorisinde teknoloji, hiper marketler, telekom kanalları ve yerel zincirlerin insert, gazete reklamı, TV reklamı, radyo reklamlarında bulunan kampanyaları ürün, marka, kategori ve özellik bazında inceledi.

Buna göre; 2019’un ilk çeyreğinde 5.8 inç ve daha büyük ekranlı akıllı telefonlar yüzde 90’lık kampanya oranı ile ilk sırada yer aldı.

Yüzde 7’lik kampanya oranıyla 5.1 inç ve 5.7 inç ikinci sırada yer alırken, yüzde 2’lik kampanya oranı ile 4.2 inç ve 5 inç ekranlı akıllı telefonlar üçüncü sırada yer buldu.

Akıllı telefon kampanya verilerine göre; 2019’un ilk 3 ayında yüzde 32’lik kampanya oranıyla Samsung, en fazla kampanya düzenleyen marka oldu. Yüzde 24’lük oranla Apple ikinci; yüzde 19’lik oranla Casper üçüncü sırada yer aldı.

Bu alanda yüzde 18 ile Huawei dördüncü; yüzde 3 ile General Mobile beşinci; yüzde 2 ile Xiaomi altıncı; yüzde 1’lik oranla LG ve Vestel yedinci sırada kendine yer buldu.

ANDROID VE 8 ÇEKİRDEKLİ TELEFONLAR İLK SIRADA

2019’un ilk çeyreğinde en fazla kampanyası yapılan işletim sistemi yüzde 76’lık kampanya oranıyla Android oldu. iOS işletim sistemli akıllı telefonlar ise yüzde 24 ile ikinci sırada yer buldu.

8 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon kampanyaları 2019’un ilk 3 ayında yüzde 71’lik kampanya oranıyla ilk sırada yer aldı. 6 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon kampanyaları yüzde 22 ile ikinci; 4 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon kampanyaları ise yüzde 5 ile üçüncü; 2 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon kampanyaları ise yüzde 0.1 ile dördüncü sırada yer aldı.