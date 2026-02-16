Canlı
        Haberler Spor Basketbol İşte HT Spor'da canlı yayınlanacak haftanın basketbol maçları (16–22 Şubat 2026) - Basketbol Haberleri

        İşte HT Spor'da canlı yayınlanacak haftanın basketbol maçları (16–22 Şubat 2026)

        HT Spor, 16-22 Şubat haftasında kadın ve erkek basketbol liglerinde oynanacak önemli karşılaşmaları canlı yayınla sporseverlerle buluşturuyor. İşte HT Spor'da yayınlanacak haftanın maçları...

        Giriş: 16.02.2026 - 15:04 Güncelleme: 16.02.2026 - 15:04
        İşte HT Spor'da canlı yayınlanacak basketbol maçları!
        Basketbolseverler, HT Spor ekranlarında yayınlanacak birbirinden önemli karşılaşmalarla dopdolu bir hafta geçirecek. Kadınlar ve erkekler liglerinde heyecan yaratacak mücadeleler oynanacak.

        İşte HT Spor’da yayınlanacak haftanın basketbol programı:

        16 Şubat Pazartesi 20.00 | Darüşşafaka Lassa-Göztepe

        20 Şubat Cuma 17.00 | MKE Ankaragücü Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler

        21 Şubat Cumartesi 13.30 | Aslan Yol Burhaniye-Seçil Kauçuk Mersin Basketball (TKBL)

        21 Şubat Cumartesi 16.00 | Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet

        22 Şubat Pazar 16.00 | Nesibe Aydın-Emlak Konut

        HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

        Uydu Bilgileri

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar:

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+

