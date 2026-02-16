İşte HT Spor'da canlı yayınlanacak haftanın basketbol maçları (16–22 Şubat 2026)
HT Spor, 16-22 Şubat haftasında kadın ve erkek basketbol liglerinde oynanacak önemli karşılaşmaları canlı yayınla sporseverlerle buluşturuyor. İşte HT Spor'da yayınlanacak haftanın maçları...
Basketbolseverler, HT Spor ekranlarında yayınlanacak birbirinden önemli karşılaşmalarla dopdolu bir hafta geçirecek. Kadınlar ve erkekler liglerinde heyecan yaratacak mücadeleler oynanacak.
İşte HT Spor’da yayınlanacak haftanın basketbol programı:
16 Şubat Pazartesi 20.00 | Darüşşafaka Lassa-Göztepe
20 Şubat Cuma 17.00 | MKE Ankaragücü Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler
21 Şubat Cumartesi 13.30 | Aslan Yol Burhaniye-Seçil Kauçuk Mersin Basketball (TKBL)
21 Şubat Cumartesi 16.00 | Çimsa ÇBK Mersin-Fenerbahçe Opet
22 Şubat Pazar 16.00 | Nesibe Aydın-Emlak Konut
HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR
Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
Yayıncı Platformlar:
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+