İkinci elde en çok onlar tercih edildi 0:00 / 0:00

Otomotiv sektörüne yönelik veri ve ikinci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata, ikinci elde tüketiciler tarafından en çok talep gören otomobil modellerinin güncel listesini paylaştı. Cardata’nın 2021 yılı istatistiklerine göre oluşturduğu listenin başını Renault Megane çekti.

Bu dönemde, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ikinci araç Fiat Egea olurken, üçüncü araç modeli Fiat Linea oldu. Bu modelleri sırasıyla Renault Symbol, Volkswagen Polo, Ford Fiesta ve Renault Clio takip etti. Cardata araştırmasında tüketicilerin özellikle ikinci el araçlarda dizel otomatik versiyonlu modelleri tercih etmeye devam ettiği de öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

'ÇİP KRİZİ TALEBİ İKİNCİ EL KAYDIRABİLİR'

İkinci el araca olan talebin Kasım 2020 itibariyle düşüşe geçtiğini hatırlatan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Talepteki düşüş neticesinde ikinci el araç fiyatları ortalama yüzde 20 azalmıştı. Açıklanan yeni kısıtlama tedbirleriyle birlikte ikinci elde pazarın bir süre daha bu şekilde devam edeceğini öngörebiliriz. Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatlarını yukarı yönlü etkileyecek iki önemli konu var. Bunlardan ilki çip krizi. Çip kaynaklı tedarik sorununun, geçen sene pandemi nedeniyle sıfır araç tedarikinde yaşanan kriz kadar büyümeyeceğini tahmin ediyoruz. Ancak, kriz yayılır ve tedarik zincirinde global aksamalar olup da araç üretilemezse, talep geçen yıl olduğu gibi yine ikinci el araca kayacaktır. Bu da tıpkı geçen sene olduğu gibi ikinci el araçların yükselmesine neden olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Duyurulan yeni kısıtlamaların şu an için Ramazan Bayramı sonrasını işaret ettiğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Havaların ısınmasıyla birlikte insanların daha fazla dışarıda mobilite ile hareket edip, araçlarına binip veya yeni araç satın alıp seyahat edecekleri bir döneme doğru gidiyoruz. Özellikle Temmuz sonuna kadar iki ayrı bayramın olması, bugünlerin de yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle insanlar daha fazla seyahat edeceklerdir diye düşünüyoruz. Bunun sonucunda daha fazla sıfır ve ikinci el araç satın almaya yönelme olacak. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, ikinci ele olan talebin artmasını ve ikinci el araç fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz” dedi.

Cardata'nın verilerine göre ikinci elde en çok tercih edilen 10 model şu şekilde;