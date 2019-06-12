Türkiye genelinde, mevzuata aykırı 13-14 milyon civarında yapı olduğu tahmin ediliyor.

1 yılda 10 milyon 40 bin 406 yapı, imar barışından yararlandı. Elde edilen gelir, 19 milyar 203 milyon liraya ulaştı. En çok başvuruyu, 1 milyon 747 bin 447 yapı ile İstanbul yaptı.

İSTANBUL'DA İMAR BARIŞI



YAPI KAYIT BELGESİ (ADET) GELİR (TL)

İSTANBUL 1 MİLYON 747 BİN 447 6 MİLYAR 197 MİLYON

Mega kentteki imara aykırı yapıların kayıt altına alınmasıyla 6 milyar 197 milyon lira gelir elde edildi.

İstanbul'da en çok yapı kayıt belgesi alan ilçeler Sarıyer, Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece ve Sultanbeyli.



İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE DURUM NE?

İLÇE YAPI KAYIT BELGESİ (ADET)

SARIYER 126 BİN 989

ÜMRANİYE 76 BİN 950

PENDİK 76 BİN 129

KÜÇÜKÇEKMECE 70 BİN 891

SULTANBEYLİ 65 BİN 662

İKİNCİ SIRADA İZMİR VE ANKARA

İmar barışından en çok yararlanan ikinci il 811 bin 452 yapıyla İzmir olurken, elde edilen gelir 1 milyar 941 milyon lirayı buldu. Üçüncü sırada ise Ankara var. 469 bin 355 yapı kayıt belgesi verilen Başkent'ten 789 milyon 667 bin tl gelir elde edildi..

KARADENİZ BÖLGESİ'NDE DURUM NE?

Son yıllarda yayla ve meralara yapılan kaçak yapılarla tartışma yaratan Karadeniz Bölgesi'nde ise

en çok başvuru Trabzon'da oldu. Bu kentte 151 bin 671 yapı kayıt belgesi verilirken, verilen yapı kayıt belgelerinden 216 milyon 581 bin gelir elde edildi. Rize'de ise 75 bin 472 yapı kayıt belgesi verildi. Devletin gelir hanesine 54 milyon 397 bin lira yazıldı.

KARADENİZ BÖLGESİNDE İMAR BARIŞI



YAPI KAYIT BELGESİ (ADET) GELİR (TL)

TRABZON 151 BİN 671 216 MİLYON 581 BİN

RİZE 75 BİN 472 54 MİLYON 397 BİN

50 BİN YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulan 50 bin yapı kayıt belgesi ise iptal edildi. Tarihi ya da sit alanı olup, koruma altında bulunan bölgelerdeki kaçak yapıların da tespiti yapıldı. 2 bin kaçak yapının yıkımına başlandı.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLECEK

İmar barışının sona ermesiyle, ikinci aşamaya geçilecek. Hak sahiplerinin mülkiyet sorunlarına çözüm aranacak. Yani, yapı kayıt belgesi alanların tapularına kavuşmasının önü açılacak.