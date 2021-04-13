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İşte PC pazarındaki satışlarda son durum

Koronavirüs salgını ile artan talep, bilgisayar pazarına yaradı. Son bir yılda ne çip krizi, ne de arz ve tedarik sorunları dinleyen PC pazarında satışlar yüzde 55 arttı. İşte günde yaklaşık 1 milyon adet PC'nin satıldığı pazardaki güncel rakamlar...

İşte marka marka bilgisayar satışları! Haberler

Koronavirüs salgını ile artan uzaktan eğitim ve evden çalışma rüzgarını arkasına alan bilgisayar pazarında satışlar hız kesmeden devam ediyor. Son bir yılda ne çip krizi, ne de arz ve tedarik sorunları PC pazarındaki yükselişin hızını kesebilirken, pazar 2021 yılına da yüzde 55'lik büyüme ile girdi.

Pazar araştırma kuruluşu IDC, 2021 yılının ilk çeyreğine ait küresel PC pazarındaki satış rakamlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde 84 milyon adet PC satıldı. Böylece 2020 yılının ilk çeyreğinde 54 milyon olan PC satışları, 2021 yılına yüzde 55’lik büyüme ile girdi.

LİDER DEĞİŞMEDİ

Günde yaklaşık 1 milyona yakın PC satışına imza atılan pazarda yüzde 24.3’lük pay ile Lenovo ilk sırada yer alırken, ikinci yüzde 22.9 ile HP, üçüncü yüzde 15.4 ile Dell oldu. Apple’ın yüzde 8 ile dördüncü sırada yer aldığı küresel pazarda Acer ise yüzde 7’lik pay ile beşinci oldu.

İŞTE PC PAZARINDA SON DURUM

Şirket
(milyon adet)		2021- 1Ç
(Satış Adedi)		2021- 1Ç
(Pazar Payı)		2020- 1Ç
(Satış Adedi)		2020- 1Ç
(Pazar Payı)		Büyüme
Oranı
1. Lenovo20.424.3%12.823.7%59.1%
2. HP19.222.9%11.721.7%64.1%
3. Dell12.915.4%10.519.4%23.4%
4. Apple6.78.0%3.15.8%111.5%
5. Acer5.87.0%3.36.2%73.5%
Diğer18.922.5%12.523.2%50.3%
Toplam83.9100.0%54.1100.0%55.2%

Satışlara adet bazında bakıldığında ise 2021 yılının ilk çeyreğinde Lenovo 20.4 milyon, HP 19.2 milyon, Dell 12.9 milyon, Apple 6.7 milyon ve Acer ise 5.8 milyonluk satış rakamına imza attı. Bu 5 marka toplam pazarın yüzde 77’sini oluşturdu.

EN YÜKSEK BÜYÜME APPLE'DAN GELDİ

2020’nin ilk çeyreğine göre en yüksek büyüme oranını yüzde 111.5 ile Apple kaydetti. 2020 yılının ilk çeyreğinde Apple’ın 3.1 milyon adet seviyesindeki satışları bu yılın ilk çeyreğinde 6.7 milyona kadar çıktı.

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