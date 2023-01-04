İşte örnek ödeme planı

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Aylık yüzde 0. 69'dan başlayan kredi faiz oranları ile orta gelir grubuna yönelik konut finansman paketi Yeni Evim Projesi açıklandı. 16 Ocak'ta başlayacak proje yeni konutlar için geçerli olacak, kampanyadan konutu olmayanlar yararlanabilecek. Asgari peşinat oranı yüzde 10, azami vade 15 sene olacak. Kredi faizi/kar payı yüzde 0.69’dan başlayacak. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek. İlk 3 yıl aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. İlk 3 sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.

Kampanyadan 1. bölgede maksimum geliri 80 bin TL, 2. bölgede 65 bin TL ve 3 bölgede 45 bin TL'ye ulaşanlar yararlanabilecek.

TAKSİTLER 9 BİN 720 TL'DEN BAŞLAYACAK

Yeni Evim kampanyası kapsamında aylık taksitler ortalama 9 bin 720 lira ile 55 bin 265 lira arasında değişiyor. AA muhabirinin yaptığı hesaplamaya göre, yüzde 0,69 oran ve 15 yıl vade için en fazla 4 milyon 500 bin liralık kredi çekilebilecek. Aylık kredi ödemesi ortalama 43 bin 735 lira, toplam geri ödeme ise 7 milyon 872 bin liraya yakın olacak. Aynı tutarın 10 yıl vade için çekilmesi durumunda ise aylık ödemeler ortalama 55 bin 265 lirayı, toplam geri ödemesi ise 6 milyon 632 bin lirayı bulacak.

3 milyon liralık bir ev kredisinin ortalama aylık ödemesi 15 yıl vade için 29 bin 160 lira, 10 yıl vade için 36 bin 845 lira düzeyinde gerçekleşebilecek.Toplam geri ödemesi 15 yıllık kullanımda yaklaşık 5 milyon 250 bin liraya, 10 yıllık vadede ise 4 milyon 421 bin liraya yakın olabilecek.

2 milyon liralık ev kredisinde ortalama aylık ödeme 15 yıl vadede 19 bin 440 lira, 10 yıl vadede 24 bin 560 lira düzeyinde hesaplanırken, 1 milyon liralık ev kredisi çeken vatandaşların aylık cebinden çıkacak para 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 9 bin 720 lira ve 12 bin 280 liraya yakın olacak.

Çekilen 2 milyon liralık kredinin 15 yıl vadede toplam geri ödemesi 3,5 milyon lirayı, 10 yıl vadede 2 milyon 950 bin lirayı bulacak. Kredi tutarının 1 milyon lira kullanılması durumunda ise toplam geri ödeme tutarı 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 1 milyon 750 bin lira ve 1 milyon 474 bin lira düzeyinde gerçekleşebilecek.

Farklı kredi miktarlarına göre 15 yıl ve 10 yıl vadeler için hesaplanan aylık kredi taksiti ve toplam geri ödenecek tutarlar yaklaşık olarak şöyle:

%0,69 Faizle Çekilebilecek Kredi Tutarı /TL) 15 yıl vade için aylık ödeme (TL) Toplam Geri Ödenecek Tutar (TL) 10 yıl vade için aylık ödeme (TL) Toplam Geri Ödenecek Tutar (TL) 4.500.000 43.735 7.872.280 55.265 6.631.860 4.000.000 38.875 6.997.580 49.125 5.894.985 3.000.000 29.160 5.248.190 36.845 4.421.240 2.000.000 19.438 3.498.790 24.560 2.947.490 1.000.000 9.719 1.749.395 12.280 1.473.750

Not: Tablodaki hesaplamalar bankaların diğer masraflarını kapsamayıp, vade boyunca tüm ödemelerin eşit olduğu varsayılarak hesaplanmıştır.

HAZİNE DESTEĞİYLE TAKSİT 4 BİN 410 TL'YE DÜŞECEK



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati projedeki Hazine destekli örnek ödeme planını anlattı.

Buna göre 1 milyon TL kredi kullanıldığı varsayılırsa,



Vatandaşlar ilk yıl yüzde 0.69 ile 4 bin 410 TL taksit ödeyecek.

İkinci yılda taksit 5 bin 400 TL olacak

Üçüncü yılda taksitler 6 bin 480 TL'ye yükselecek

4. yılda taksitler 10 bin 315 TL'ye çıkacak.



Ödemeler son 8 yılda 12 bin 697 TL olacak.

Vade sonunda toplam ödeme tutarı 1 milyon 909 bin 570 TL'ye ulaşacak.