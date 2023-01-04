Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detaylarını açıkladı.
İLK ETAPTA 100 BİN AİLENİN EV SAHİBİ OLMASI HEDEFLENİYOR
Yeni Evim Kampanyası'nda ilk etapta 100 bin ailenin ev sahibi yapılması planlanıyor.
Yeni Evim Programından yararlanacakların halihazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor.
Vatandaşlar tamamlanmış, belirli oranda tamamlanmış, bankaların kredi verme kriterlerine uygun olan ve yapımına başlanacak konutlar için kredi kullanabilecek.
FİNANSMAN TUTARLARI EN ÇOK 2 İLA 5 MİLYON TL OLACAK
İstanbul birinci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla'da konut almak isteyen vatandaşların, son bir yıl buralarda ikamet etmiş olması şartı aranacak.
Sağlanacak finansman İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge illerinde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge illerinde en çok 2 milyon lira olacak.
AZAMİ VADE 15 SENE, FAİZ YÜZDE 0.69’DAN BAŞLAYACAK
Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansman da faiz/kar payı oranı yüzde 0.69’dan başlayacak.
TAKSİTLER HANEHALKI GELİRİNİN YÜZDE 40’INI GEÇMEYECEK
Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek.
Bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan, konut üretme taahhüdü veren müteahhitlere Hazine destekli KGF kefaletiyle 25 milyar liralık finansman imkanı sunulacak.
KONUTLAR 5 YIL BOYUNCA SATILAMAYACAK
İlk 3 yıl aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. İlk 3 sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.
16 OCAK'TAN İTİBAREN WEB SİTESİNDEN TAKİP EDİLEBİLECEK
Yeni Evim Kampanyası ile ilgili detaylar ve gelişmeler 16 Ocaktan itibaren kurulacak web sitesi üzerinden takip edilebilecek.
'LÜTFEN İHTİYACI OLANLAR YARARLANSIN'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kırsaldaki ev ve devre mülklerin kapsam dışında olacağını söyledi. Bunun gerçekten ihtiyacı olanların konut sahibi olabildiği bir kampanya olduğunu söyleyen Nebati '' Lütfen kampanyadan ihtiyacı olanlar yararlansın'' dedi.
'İLK 3 YILDA ÖDEYECEKLERİ AYLIK TAKSİT TUTARININ BELİRLİ BİR KISMINI, KREDİNİN TOPLAM VADESİ BİTMEDEN GERİ ÖDENMEK ŞARTIYLA BİZ ÜSTLENECEĞİZ'
Nebati ''Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak. Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz. Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız'' dedi.
Program kapsamında 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanılabileceğine dikkat çeken Nebati bunları tamamlanmış konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar ile yapımına başlanacak olan konutlar olarak sıraladı.
Nebati ''İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, Program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacaktır. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır. Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır'' diye konuştu.
1 MİLYON TL’LİK KONUTTA AYLIK TAKSİT 13.587 TL; HAZİNE DESTEĞİ İLE İLK YIL ÖDEMESİ 4.410 TL'YE DÜŞECEK
Nebati Hazine desteğini şu örnekle açıkladı: ''1 milyon TL'lik konutta aylık taksit 13 bin 587 TL; Hazine desteği ile ilk yıl ödemesi 4 bin 410 TL'ye düşecek''
Nebati ''Program kapsamında diğer önemli bir hedefimiz de konut arzının dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde artırılmasıdır. Böylece, konut fiyatlarında ortaya çıkan dönemsel hızlı yükselişleri de orta vadede en az seviyeye indirmektir.'' ifadesini kullandı.
'KONUT FİYATLARINI İZLİYORUZ'
Konut fiyatlarını Bakanlık olarak uzun zamandan bu yana yakinen izlemeye ve değerlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Nebati şöyle konuştu: ''Bakanlığımız tarafından gayrimenkul sektörüne yönelik mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verileri kullanılarak analiz ve değerlendirme çalışmaları detaylı şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, enflasyonla mücadele kapsamında, haksız fiyat artışı gerçekleştirenler özelinde de tespitler yapılmakta ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmaktadır. Gayrimenkul sektörüne yönelik fiyat artışları takip edilerek arz-talep dengesini olumsuz etkileyen kişiler ve bu kişilere aracılık edenler özelinde değerlendirmelere itinalı bir şekilde devam edilecektir. Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler, gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılacaktır Vatandaşlarımızın refahını artırmak için, enflasyonla amansız bir mücadele verdiğimiz şu dönemde çok net vurgulamak isterim ki piyasa gerçekleri dışındaki fiyatlamalara müsamaha göstermeyeceğiz.''
''18 YAŞINI DOLDURMUŞ GENÇ BİREYLERİMİZ DE PROJEYE BAŞVURABİLİYOR''
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kampanya ile ilk etapta 100 bin aileyiev sahibi yapmayı hedeflediklerini , 18 yaşını doldurmuş bireylerin de başvurabileceğini söyledi. Kurum kampanya ile ekonomide yaklaşık 600 milyar liralık katma değer oluşacağını aktardı.
Kurum "Arsa ve veraset üzerinden hissesi düşenler varsa, bu hisse 50'den fazla değilse bu projelere başvurabiliyorlar. 50 ve altındaki hisseleri dikkate almıyoruz. Taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30’lar seviyesine bile düşecek" dedi.
Kampanyanın 81 ilde hayata geçeceğini bildiren Kurum ''Ülkemizin her yerinde, özel sektörün konut piyasasına dönüşünü en ileri seviyede hızlandıracağız. Tüm konutlarımız; deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek güçlü, sağlam ve sağlıklı olacak'' ifadesini kullandı.
Konut fiyatlarını takip edeceklerini kaydeden Kurum ''Projeye dahil olan firmalar belirlediğimiz kriterler çerçevesinde girecek ve kampanya süresince konut fiyatlarını sabit tutacaklar." diye konuştu
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