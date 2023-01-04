Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detaylarını açıkladı.



İLK ETAPTA 100 BİN AİLENİN EV SAHİBİ OLMASI HEDEFLENİYOR

Yeni Evim Kampanyası'nda ilk etapta 100 bin ailenin ev sahibi yapılması planlanıyor.

Yeni Evim Programından yararlanacakların halihazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor.

Vatandaşlar tamamlanmış, belirli oranda tamamlanmış, bankaların kredi verme kriterlerine uygun olan ve yapımına başlanacak konutlar için kredi kullanabilecek.

FİNANSMAN TUTARLARI EN ÇOK 2 İLA 5 MİLYON TL OLACAK

İstanbul birinci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla'da konut almak isteyen vatandaşların, son bir yıl buralarda ikamet etmiş olması şartı aranacak.

Sağlanacak finansman İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge illerinde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge illerinde en çok 2 milyon lira olacak.

AZAMİ VADE 15 SENE, FAİZ YÜZDE 0.69’DAN BAŞLAYACAK

Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansman da faiz/kar payı oranı yüzde 0.69’dan başlayacak.

TAKSİTLER HANEHALKI GELİRİNİN YÜZDE 40’INI GEÇMEYECEK



Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek.

Bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan, konut üretme taahhüdü veren müteahhitlere Hazine destekli KGF kefaletiyle 25 milyar liralık finansman imkanı sunulacak.

KONUTLAR 5 YIL BOYUNCA SATILAMAYACAK

İlk 3 yıl aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. İlk 3 sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.

16 OCAK'TAN İTİBAREN WEB SİTESİNDEN TAKİP EDİLEBİLECEK



Yeni Evim Kampanyası ile ilgili detaylar ve gelişmeler 16 Ocaktan itibaren kurulacak web sitesi üzerinden takip edilebilecek.

'LÜTFEN İHTİYACI OLANLAR YARARLANSIN'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kırsaldaki ev ve devre mülklerin kapsam dışında olacağını söyledi. Bunun gerçekten ihtiyacı olanların konut sahibi olabildiği bir kampanya olduğunu söyleyen Nebati '' Lütfen kampanyadan ihtiyacı olanlar yararlansın'' dedi.

'İLK 3 YILDA ÖDEYECEKLERİ AYLIK TAKSİT TUTARININ BELİRLİ BİR KISMINI, KREDİNİN TOPLAM VADESİ BİTMEDEN GERİ ÖDENMEK ŞARTIYLA BİZ ÜSTLENECEĞİZ'

Nebati ''Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacak. Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz. Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız'' dedi.

Program kapsamında 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanılabileceğine dikkat çeken Nebati bunları tamamlanmış konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar ile yapımına başlanacak olan konutlar olarak sıraladı.