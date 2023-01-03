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''Yeni konut kampanyasında faiz yüzde 1'in altında olacak''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın açıklanacak orta gelirliye konut kampanyasında kredi faizinin yüzde 1'in altında olacağını söyledi. Habertürk Bloomberg HT ortak yayınına katılan Bakan Nebati ''Geniş ve özgün bir paket açıklayacağız. Oranlar yüzde 1'in altında olacak'' dedi. Konutta fiyat artışlarına karşı tedbir aldıklarının belirten Nebati ''Kısa günün kârı diyerek fiyat artışı yapmak isteyen olursa incinir. Tedbirimizi aldık'' diye konuştu

''Yeni konut kampanyasında faiz yüzde 1'in altında olacak''
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yılın ilk röportajını Habertürk ve Bloomberg HT'ye verdi. Yarın açıklanacak orta gelirliye konut kampanyasına da değinen Bakan Nebati kredi faizinin yüzde 1'in altında olacağını söyledi.

''FİYAT ARTIŞI YAPMAK İSTEYEN İNCİNİR''

Bakan Nebati ''Geniş ve özgün bir paket açıklayacağız. Oranlar yüzde 1'in altında olacak'' dedi. Konutta sahadaki çalışanları üzerinden araştırma yaptıklarını aktaran Bakan Nebati ''Kısa günün kârı diyerek fiyat artışı yapmak isteyen olursa incinir. Tedbirimizi aldık'' diye konuştu.

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Bakan Nebati, orta gelirlilere yönelik konut kampanyasına ilişkin detayları yarın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklayacak.

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