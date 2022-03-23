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Haberler Teknoloji İnternet İşte Rusya'nın internet yasaklarının maliyeti!
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İşte Rusya’nın internet yasaklarının yol açtığı toplam zarar!

Facebook ve Instagram’ı yasaklayan, Twitter’a erişim engeli getiren Rusya’nın devreye aldığı internet yasakları, dünya ekonomisine şimdiden 1.2 milyar dolar kaybettirdi.

İşte Rusya'nın internet yasaklarının maliyeti!

Rusya’nın Ukrayna işgali ile birlikte sosyal ağlar başta olmak üzere ülkedeki internet sitelerine yönelik aldığı erişim engelleme kararlarının ekonomik olarak yol açtığı zarar belli oldu.

İngiltere merkezli VPN teknolojileri şirketi Top 10 VPN’nin internet faaliyetlerinin kesilmesinin ekonomik etkilerini araştırdığı raporun 2019-2022 dönemine ilişkin sonuçları açıklandı.

2022 FATURASI 2 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Rapora göre 2019 yılından bu yana 46 ülkede 260 büyük internet kesintisi yaşandı. Bu dönemde hükümetlerin aldığı kararlar doğrultusunda yaşanan internet kesintilerinin dünya ekonomisine toplam maliyeti 19.5 milyar dolar olarak tespit edildi.

Raporun 2022 yılı verilerine göre bu yıl şu ana kadar 8 ülkede 13 büyük internet kesintisi yaşandı ve bu kesintiler toplam 1.98 milyar dolarlık ekonomik maliyete yol açtı. Bu kesintilerden en çok etkilenen ülke ise açık ara Rusya oldu.

RUSYA'NIN YASAKLARINDAN 113 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Rusya’da bu yıl devlet kurumlarının aldığı erişim engelleme kararlarının ekonomik maliyeti toplam 1.21 milyar doları buldu.

Rapora göre Rusya’da bu yıl toplam süresi 22 Mart itibariyle 543 saati geçen internet kesintilerinden etkilenen kişilerin sayısı da 113 milyonu aştı.

Geçen ay başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu ayın başında Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlara erişimi yasaklayan Rusya, en son olarak Meta'nın da faaliyetleri yasaklanmıştı.

İLK 5'TE YER ALAN ÜLKELER

Ukrayna savaşı ile birlikte internet yasaklarının ekonomik olarak yol açtığı zarar rakamlarında bu yıl Rusya açık ara lider konuma yükselirken, bu alanda Rusya'yı Kazakistan takip etti.

Kazakistan'daki bu yılki internet yasakları 429 milyon dolarlık, Myanmar'daki yasaklar, 198 milyon dolar, Nijerya'daki yasaklar 83 milyon dolar ve Etiyopya'daki internet yasakları ise 30 milyon dolarlık ekonomik kayba neden oldu.

2022 Yılındaki İnternet Kesintilerinin Maliyeti

Ülke Toplam Maliyet Süre (saat) Etkilenen İnternet Kullanıcısı Sayısı
1 Rusya 1.21 milyar dolar 543 113,000,000
2 Kazakistan 429.5 milyon dolar 142 16,106,250
3 Myanmar 197.7 milyon dolar 3,792 1,646,151
4 Nijerya 82.7 milyon dolar 287 104,400,000
5 Etiyopya 29.6 milyon dolar 1,896 1,022,983
6 Burkina Faso 12.6 milyon dolar 380 3,950,100
7 Sudan 4.8 milyon dolar 20 13,228,290
8 Zimbabve 1.8 milyon dolar 12 5,010,000

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