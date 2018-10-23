Fenerbahçe’de Sivasspor maçına kadar Soldado, ligin ilk maçlarından sonra ise Valbuena’nın neden oynatılmadığı kamuoyunun cevabını en çok merak ettiği soruydu.
Slimani’nin sakatlığında Roberto Soldado’ya ilk 11’de şans verilirken, Mathieu Valbuena 0-0 giden mücadelede ısınmaya dahi gönderilmedi. Sabah'ın haberine göre; iki oyuncunun az oynatılmasındaki ana sebebin sözleşmelerindeki maddeler olduğu ortaya çıktı.
Her iki oyuncunun da sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. Ama iki oyuncunun sözleşmelerindeki 1 yıllık opsiyon Fenerbahçe futbol yönetimini tedbirli davranmaya itiyor.
Soldado, bu sezon 20 maç oynarsa sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzuyor. Valbuena ise 25 maçta forma giyerse aynı şekilde 1 yıllık sözleşmeye daha sahip oluyor. Soldado sözleşmesindeki ekstralarla yılda yaklaşık 4 milyon Euro kazanıyor. Valbuena’da bu ücret; yıllık 3.5 milyon Euro civarında...
SOLDADO - Ligde 5, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2, toplamda 7 maça çıkan ve Avrupa Ligi kadrosunda bulunmayan İspanyol golcü, 13 resmi karşılaşma sonrası 1 yıllık sözleşmeye hak kazanacak.
VALBUENA - Bu sezon 3 lig, 2 Şampiyonlar Ligi ön eleme ve 1 Avrupa Ligi olmak üzere 6 maça çıktı. Fransız oyuncu, sezon sonuna kadar 19 resmi maça daha çıkarsa sözleşmesi bir yıl uzuyor.
BARIŞ ALICI KONUSU
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe’de tartışılan konuların başında Barış Alıcı’nın durumu geliyor. Sezon başında Altınordu’dan transfer edilen 21 yaşındaki futbolcu sezona çok iyi başlangıç yapmasına rağmen yedek kulübesine mahkum oldu.
Doğrudan kaleye gidebilen, şut atabilen ve adam geçen genç yıldızın bu özellikleri taraftarın da hoşuna gidiyor. Ancak Andre Ayew’in gelişi ile Barış’ın formayı kaybetmesi de dikkat çekiyor. Bu bölgede Ganalı oyuncu, tecrübesi ve taktik bilgisi ile genç arkadaşının önüne geçti.
Sol kanatta da kadro dışı kalmadan önce Aatif ile birlikte Eljif Elmas forma giydi. Bu iki isim de teknik heyete göre Barış’tan daha öndeydi. Sürekli forma beklerken oynamadığı için mutsuz olan Barış Alıcı’nın ciddi özgüven kaybı yaşadığı belirtildi. Takımın da kötü gitmesi sonrası Phillip Cocu, genç öğrencisinin mevcut durumda performans vermesinin zor olduğunu değerlendirdi.
Oynamadığı için mutsuz olan, özgüvenini kaybetmiş Barış’ı bu ortamda oynatmanın risk olduğu tespitini yaptı. Kötü giden ve henüz sistemi oturmamış takımda Barış’ın tamamen kaybedilme riski taşıdığını düşünen Hollandalı hoca, bu yüzden ligin ikinci yarısını bekliyor.
Teknik heyet yaptığı değerlendirmede, yıldız oyuncunun şu anda ilk 11 seviyesinde olmadığını ancak hamle oyuncusu olarak 60. dakikadan sonra oyuna girdiğinde katkı sağlayabileceğini ifade etti. Perşembe günkü maçta da bu çerçevede süre alması bekleniyor.
Barış Alıcı konusunda teknik direktör Phillip Cocu her yönüyle duruma yaklaşıyor. Genç oyuncunun fiziksel olarak da kademe kademe büyüdüğünü gören Cocu, henüz tam anlamıyla hazır olmadığını düşünüyor.
Sezon ilerledikçe Barış’ın hem fiziksel hem de performans istikrarını yakalayacağı düşünülüyor. Öte yandan, disiplin açısından da büyük kulübe adaptasyonun zaman gerektirdiğini düşünen Cocu, genç öğrencisini zamanla takıma kaynaştırmayı planlıyor.
Sarı-lacivertli takımın kadrosunda genç oyuncular forma bekliyor. Sezon başından itibaren Barış Alıcı gibi kadroda yer alan potansiyelli genç yıldızlar, Ferdi Kadıoğlu, Yiğithan Güveli, Oğuz Kağan Güçtekin ve Berke Özer gibi isimler de çalışmalarına devam ediyor.
Forma şansı için çalışan genç yıldızlarında özellikle fiziksel anlamda iyi duruma geldiklerini, Türkiye Kupası maçları ve rotasyon zamanlarında kullanılmaları bekleniyor. Eljif Elmas’ın da sürekli forma şansı bulması diğer genç isimlere iyi bir örnek oluyor.
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