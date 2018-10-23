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Sol kanatta da kadro dışı kalmadan önce Aatif ile birlikte Eljif Elmas forma giydi. Bu iki isim de teknik heyete göre Barış’tan daha öndeydi. Sürekli forma beklerken oynamadığı için mutsuz olan Barış Alıcı’nın ciddi özgüven kaybı yaşadığı belirtildi. Takımın da kötü gitmesi sonrası Phillip Cocu, genç öğrencisinin mevcut durumda performans vermesinin zor olduğunu değerlendirdi.