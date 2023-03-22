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İşte son Ballon d'Or sıralaması!

En çekişmeli senelerden birisi olan 2023 Ballon d'Or kazananı kim olacak? Premier ve Şampiyonlar Liginde gol kralı olan Haaland mı? Dünya kupası kazanan Arjantinli Messi mi? İşte Goal'e göre o sıralama...

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  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    20. Enzo Fernandez (Chelsea)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    19. Julian Alvarez (Manchester City)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    18. Goncalo Ramos (Benfica)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    17. Kevin De Bruyne (Manchester City)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    16. Martin Odegaard (Arsenal)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    15. Neymar (Paris Saint Germain)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    14. Lisandro Martinez (Manchester United)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    13. Karim Benzema (Real Madrid)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    12. Jude Bellingham (Borussia Dortmund)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    11. Jamal Musiala (Bayern Münih)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    10. Bukayo Saka (Arsenal)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    9. Casemiro (Manchester United)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    8. Robert Lewandowski (Barcelona)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    7. Marcus Rashford (Manchester United)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    6. Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    5. Vinicius Junior (Real Madrid)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    4. Victor Osimhen (Napoli)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    3. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    2. Erling Haland (Manchester City)
  • İşte son Ballon d'Or sıralaması!

    1. Lionel Messi (Paris Saint Germain)

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