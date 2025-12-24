İşte Süper Lig'de ilk yarının penaltı karnesi!

PENALTIDAN EN ÇOK GOL YİYEN EYÜPSPOR

Geride kalan haftalarda aleyhine en çok penaltı kararı 5'er kez ile Eyüpspor ve Gaziantep FK'ye verildi. İstanbul ekibi, 5 penaltıda da meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Gaziantep ekibi ise penaltıdan 4 gol yedi. Ligde aleyhine penaltı çalınmayan takım bulunmazken, beyaz noktadan gol yemeyen tek ekip Kasımpaşa oldu. Lacivert-beyazlılar aleyhine 10. haftada oynadıkları Beşiktaş karşılaşmasında penaltı verildi ancak Tammy Abraham bu penaltıyı gole çeviremedi.