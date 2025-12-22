İşte Süper Lig'in en değerli 11'i!
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı geride kalırken, ligin en çok piyasa değerine sahip olan ilk 11'i açıklandı.
2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig'de 17. hafta sona erdi. Ligin ilk yarısı tamamlanırken, piyasa değeri açısından en değerli ilk 11 belli oldu.
İşte Süper Lig'in en değerli 11'i:
ANDRE ONANA - Trabzonspor - 15 milyon Euro
WILFRIED SINGO - Galatasaray - 28 milyon Euro
DAVINSON SANCHEZ - Galatasaray - 18 milyon Euro
JAYDEN OOSTERWOLDE - Fenerbahçe - 16 milyon Euro
EDSON ALVAREZ - Fenerbahçe - 22 milyon Euro
GABRIEL SARA - Galatasaray - 20 milyon Euro
ORKUN KÖKÇÜ - Beşiktaş - 25 milyon Euro
BARIŞ ALPER YILMAZ - Galatasaray - 24 milyon Euro
LEROY SANE - Galatasaray - 23 milyon Euro
JOHN DURAN - Fenerbahçe - 32 milyon Euro