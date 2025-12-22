Habertürk
        İşte Süper Lig'in en değerli 11'i!

        İşte Süper Lig'in en değerli 11'i!

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı geride kalırken, ligin en çok piyasa değerine sahip olan ilk 11'i açıklandı.

        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 11:43 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:43
        1

        2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig'de 17. hafta sona erdi. Ligin ilk yarısı tamamlanırken, piyasa değeri açısından en değerli ilk 11 belli oldu.

        2

        İşte Süper Lig'in en değerli 11'i:

        3

        ANDRE ONANA - Trabzonspor - 15 milyon Euro

        4

        WILFRIED SINGO - Galatasaray - 28 milyon Euro

        5

        DAVINSON SANCHEZ - Galatasaray - 18 milyon Euro

        6

        JAYDEN OOSTERWOLDE - Fenerbahçe - 16 milyon Euro

        7

        EDSON ALVAREZ - Fenerbahçe - 22 milyon Euro

        8

        GABRIEL SARA - Galatasaray - 20 milyon Euro

        9

        ORKUN KÖKÇÜ - Beşiktaş - 25 milyon Euro

        10

        BARIŞ ALPER YILMAZ - Galatasaray - 24 milyon Euro

        11

        LEROY SANE - Galatasaray - 23 milyon Euro

        12

        JOHN DURAN - Fenerbahçe - 32 milyon Euro

        13

        VICTOR OSIMHEN - Galatasaray - 75 milyon Euro

