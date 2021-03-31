Hangi telefon markası Türkiye'de kaçıncı? 0:00 / 0:00

Türkiye pazarına giren yeni akıllı telefonlarda marka bazında güncel sıralama belli oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yayınladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’nun 2020 yılı 4. çeyrek sonuçlarıyla Mobil Cihaz Kayıt Sistemine (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayılarını açıkladı.

Buna göre 2020 yılının dördüncü çeyreği incelendiğinde 2.3 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydının yapıldığı görülürken, marka bazında değerlendirildiğinde bu cihazların yüzde 59’a yakını Samsung, Apple ve Redmi (Xiaomi) markalarının geliştirdiği ürünlerden oluştu.

SAMSUNG, APPLE, REDMI...

Samsung 711 bin mobil cihaz (ve yüzde 31’lik pay) ile ilk sırada yer alırken, Apple 342 bin adet (ve yüzde 15’lik pay) ile ikinci sırada yer aldı. Apple’ın hemen ardından ise 319 bin adetlik IMEI kaydı ile Redmi geldi.

2020 - 4. Çeyrekteki Durum

(Redmi, POCO ve Xiaomi’nin Türkiye pazarına giren mobil cihazları birlikte değerlendirildiğinde ise Xiaomi’nin toplam rakamının 387 bin adede ulaştığını belirtelim).

DÖRDÜNCÜLÜK EL DEĞİŞTİRDİ

2020’nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde Samsung, Apple ve Redmi’nin ardından dördüncü sırada yer alan Huawei, bu sırasını bir diğer Çinli Oppo’ya kaptırdı.

Yüzde 70'i Akıllı Telefon

IMEI kaydı yapılan ithal ve imal edilmiş cihazların akıllı telefon ve diğer cihaz (IoT, modem, tablet) olarak belirtildiği incelemede, IMEI kaydı yapılan cihazların çok büyük bir kısmının (yaklaşık yüzde 70) akıllı telefonlardan oluştuğu görüldü.

9 AYDA 7.7 MİLYON AKILLI TELEFON

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 2020'nin Ekim-Kasım-Aralık döneminde 2 milyon 268 bin adet akıllı telefonun IMEI kaydı gerçekleştirilirken, aynı dönemde IMEI kaydı yapılan diğer cihazların sayısı ise 1 milyon 27 bin adet oldu.

2020 - 3. Çeyrekteki Durum

Türkiye’de 2020 yılının Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde 3.3 milyon, Nisan-Mayıs-Haziran döneminde ise 2.1 milyon adet seviyesinde mobil cihazın IMEI kaydı gerçekleştirilmişti.

2020 - 2. Çeyrekteki Durum

Böylece BTK’nın veri açıklamaya başladığı dönemleri kapsayan 2020 yılının son 9 aylık sürecinde IMEI kaydı yapılan akıllı telefon sayısı toplam 7.7 milyonu bulmuş oldu.