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İşte Türkiye'de 2020 yılında teknoloji ürünlerindeki fiyat artışları

TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 14.6 olarak açıklandığı 2020 yılında teknoloji kategorisindeki ana ürünlerde fiyat artışları yüzde 100’lere dayandı. İşte telefondan, bilgisayara; televizyondan, tablet ve oyun konsoluna 2020 yılı enflasyon rakamları... Necdet Çalışkan’ın haberi...

İşte Türkiye'deki teknoloji ürünlerinde yıllık enflasyon! Haberler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye’de 2020 yılı enflasyonu yüzde 14.6 oldu. Koronavirüs salgını ile geçen 2020’de fiyat artışlarının en çok yaşandığı alanlarından başında ise teknoloji ürünleri geldi.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Uzaktan eğitim ve evden çalışma ile artan talep, arz sıkıntıları ile birleşince teknoloji ürünlerinde en sert etkilenen ürün bilgisayar oldu.

TÜİK’in veri tabanında yer alan verilere göre Aralık 2019’da ortalama fiyatı 4 bin 280 TL olan bilgisayar fiyatları, Aralık 2020’de 8 bin 353 TL’ye ulaştı.

Son bir yılda ortalama fiyatı yüzde 95 artan bilgisayar, Türkiye’de 2020 yılının zam şampiyonları arasına adını yazdırdı.

AY AY TÜRKİYE'DEKİ ORTALAMA BİLGİSAYAR FİYATLARI

AyFiyat (TL)
Aralık 20194280
Ocak 20205998
Şubat 20206040
Mart 20206218
Nisan 20206598
Mayıs 20206795
Haziran 20206819
Temmuz 20206838
Ağustos 20207002
Eylül 20207187
Ekim 20207596
Kasım 20208141
Aralık 20208353

FİYATLAR TELEFONDA YÜZDE 75, TV'DE YÜZDE 55 ARTTI

Yine teknoloji ürünleri arasındaki akıllı telefonların ortalama fiyatları da bir yılda yüzde 75’lik artışla 2 bin 214 TL’den 3 bin 866 TL’ye, televizyonların ortalama fiyatları da yüzde 55’lik artışla 2 bin 392 TL’den 3 bin 716 TL’ye ve tabletlerin ortalama fiyatları ise yüzde 52’lik yükselişle bin 46 TL’den bin 587 TL’ye çıktı.

İŞTE 5 TEMEL TEKNOLOJİ ÜRÜNÜNDE YILLIK FİYATLARIN DEĞİŞİMİ

Aralık 2019Aralık 2020Fark (TL)Yıllık Değişim
Bilgisayar42808353407395.2%
Telefon22143866165274.6%
Televizyon23923716132455.4%
Tablet1046158754151.7%
Oyun Konsolu3022392390129.8%

Geçen yıl bir yandan yüzde 50’lik ÖTV ile tanışan oyun konsolu pazarında ise diğer yandan hem Sony (PlayStation 5) hem de Microsoft (Xbox Series X) cephesinden gelen yeni ürünler, konsol pazarını dalgalandırdı. TÜİK verilerine göre 2019 yılı sonunda ortalama 3 bin 22 TL olan oyun konsolu fiyatı, 2020’de yüzde 30’luk artışla Aralık 2020’de 3 bin 923 TL olarak kayıtlara geçti.

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