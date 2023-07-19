İşte Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 14. bölüm tanıtımı!

“BİR ŞEY SAKLADIKLARI BELLİ”

Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeşil Vadi’ye polislerle gelen Sermin’in kocası, Mahinur ve Metin’i suçlar. Öykü saklamaya çalıştığı geçmişini karşısında bulur. Polis soruşturmayı genişletirken, Orhan yeni kurbanını bulur. Kooperatif toplantısına gelen Necati ortalığı karıştırır. Cüneyt ve Mahinur arasındaki buzlar erirken, Metin başını belaya sokar.

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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