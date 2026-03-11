12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul gününe özel en güzel mesajlar, resimler ve şiirler
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve vatan sevgisini en güçlü şekilde anlatan İstiklal Marşı'nın kabulünün üzerinden 105 yıl geçti. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı ve 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen marş, bugün de milletimizin ortak gururu ve bağımsızlık sembolü olmayı sürdürüyor. Bu anlamlı günde vatandaşlar, İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümünü anmak için sosyal medyada paylaşabilecekleri en güzel mesajları ve anlamlı sözleri araştırıyor. İşte 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabul gününe özel en güzel mesajlar ve sözler...
12 Mart, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu simgeleyen en önemli günlerden biri olarak her yıl büyük bir gururla anılıyor. Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden çıkan ve 1921 yılında TBMM’de kabul edilen İstiklal Marşı’nın yıl dönümünde vatandaşlar, bu anlamlı günü hatırlatmak ve paylaşmak için en güzel anma sözlerini ve mesajları araştırmaya başladı. Milli birlik ve vatan sevgisini yansıtan bu özel günde, İstiklal Marşı’nın kabulüne dair sözler ve mesajlar sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Detaylar haberimizde...
EN ANLAMLI İSTİKLAL MARŞI KABULÜ MESAJLARI
"İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. 12 Mart, bu büyük eserin kabulünün yıl dönümüdür. Bizler, sonsuza kadar özgürlüğümüze sahip çıkacağız."
"İstiklal Marşı, her bir Türk vatandaşının yüreğinde bağımsızlık aşkıyla çarpmaktadır. Mehmet Âkif Ersoy'u rahmetle anıyor, milletimizin gücünü bir kez daha kutluyoruz."
"12 Mart, sadece bir marşın kabulü değil, milletimizin bağımsızlık için verdiği onurlu mücadelenin ta kendisidir. İstiklal Marşı, Türk milletinin özgürlüğüne olan inancını sonsuza kadar yaşatacaktır."
"İstiklal Marşı'nın kabulü, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Bugün, bu eşsiz eserin gücünden ilham alarak, birliğimizi ve direncimizi daha da pekiştireceğiz."
"İstiklal Marşı'nın 105. yılında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu eşsiz eseri bir kez daha gururla anıyoruz. Mehmet Âkif Ersoy'u rahmetle anıyor, milletimizin gücüne olan inancımızı yineleyerek, hep birlikte daha aydınlık yarınlara yürüyoruz."
"12 Mart, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki azmini, kararlılığını ve kahramanlığını simgeleyen bir gündür. İstiklal Marşı, milletimizin ölümsüz gücünün ve direncinin şarkısıdır."
12 MART İSTİKLAL MARŞI KABULÜ SÖZLERİ
"Türk’ün hürriyetine dokunulamaz."(Atatürk) Bağımsızlığımız sembolü olan İstiklâl Marşımızın Kabulünün 105. Yılı kutlu olsun.
Türk Milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır. Atatürk
Ezelden beridir hür yaşamış ve her daim hür yaşayacak olan bu aziz milletin hür ve bağımsız olduğunun en büyük simgelerinden olan İstiklal Marşımızın kabulünün 105. Yıl dönümü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizin ve marşımızın şairi olan Mehmet Akif Ersoy’un ruhları şad olsun.
Türk gençliği, unutma! İstiklal Marşı korkma diye başlar!
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
Ya İstiklal ya ölüm diyerek Kurtuluş Savaşı destanı yazan ve bu toprağı vatan yapan yiğitlerin kurduğu bu cennet ülkenin milli marşı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 105. yıl dönümü kutlu olsun.
Türk Milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
Mehmet Akif Ersoy, yürekleri çelikleştiren İstiklal-l Marşı’nı yazmak suretiyle, İstiklal Harbi’nin manevi cephesinde dövüşen kahramanlardan biri olmuştur.
O şiir bir daha yazılmaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değiIdir. O, milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın! M. Akif Ersoy
Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Mehmet Akif Ersoy
Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy
İstiklal Marşı benim değil Türk Milleti'nin eseridir. Mehmet Akif Ersoy
Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Akif Ersoy
Türk milleti tarihe damgasını İstikIâI Harbi iIe vurdu. İstikIâI Harbi İstikIâI Marşı'nın temin ettiği mantık ve iradeyIe kazanıIdı. İsmet Özel
Akif'in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış oImasındadır. Onun içindir ki İstikIaI Marşı, hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazıIamayan aIev gibi bir şiirdir. Peyami Safa
İSTİKLAL MARŞINI DİNLERKEN
Borazan başı borazan başı
Akşamları batan güneşe karşı
Alışılmış bir ibadet gibi
Çaldığınız o İstiklâl Marşı
Yıllardır her kulakta yer etmiş
Gür nâmesiyle tutarken arşı
Az rastlanır bir huşû içinde
Ayakta dinleriz bütün çarşı.
Hayal gibi vehim gibi bir şey
Sanki memleketin dağı taşı
En sâdık bekçisi tarihimin
Kesilir ansızın şehit nâşı
Bu meçhûl askerler mahşeriyle
Hatırlatır o yaman savaşı
Yanık türkülerinden biliriz
Yemen çölünü, Sarıkamış'ı.
Kurduna kuşuna sor söylesin
Neydi Türkün o günkü telâşı
Karalar giymişti Anadolu
Kan bir yandan bir yandan gözyaşı
Sürmedi çok şükür o kıyâmet
Gecenin birinde fecre karşı
Güneşten evvel doğdu ufukta
Mustafa Kemal'in altın başı.
Vatan sevgisinin mihenk taşı...
CAHİT SITKI TARANCI
MEHMET AKİF
(Marşın) okunurken vatanın her bir ucunda,
Bin meş'ale yanmakta, ilahı avucunda.
(Marşında) bir umman kesilen devreye girdin!
Mehmetçiğin imanını (hep vecde getirdin!
Yükseldiğin iklim, bulut ermez tepelerdir,
Ruhundaki yıldız, güneşlerden eserdir!
Duydukça coşar, vecde gelir (marşını) her yer!
Gök kubbenin altında, kefensiz yatan erler!
Ali Ulvi KURUCU
ANTAKYA'DAN GELEN MEKTUP
İstiklâl Marşı'yla çınlayan dağlar;
Bak bulut hudut boyunda görünmez oldu.
Yurdumun rengini andıran bağlar;
O zümrüt yeşile bürünmez oldu.
Yusuf MARDİN
İSTİKLAL MARŞI KABULÜ TARİHÇESİ
1 Mart 1921 günü başkanlığını Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı Meclis görüşmelerinde İstiklal Marşı tafsilatlı olarak tartışılır. Verilen teklifin oylama ile kabulü üzerine, Hamdullah Suphi Bey İstiklal Marşı'nı okumak üzere kürsüye çıkar: Mehmet Akif'ten şiiri yazmasını kendisinin istediğini, şairin ikramiye nedeniyle yarışmaya katılmayı uygun görmediğini, ancak görüşmeler neticesinde Mehmet Akif'i ikna ettiklerini, elemelerden kalan son altı şiirle birlikte Mehmet Akif'in şiirini Meclis'in seçimine sunduklarını söyler. Ardından, İstiklal Marşı'nı kürsüden okur. Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı bu görüşmeden on iki gün sonra Meclis'te yapılan türlü tartışmalardan sonra kabul edilir.