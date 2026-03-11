EN ANLAMLI İSTİKLAL MARŞI KABULÜ MESAJLARI

"İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. 12 Mart, bu büyük eserin kabulünün yıl dönümüdür. Bizler, sonsuza kadar özgürlüğümüze sahip çıkacağız."

"İstiklal Marşı, her bir Türk vatandaşının yüreğinde bağımsızlık aşkıyla çarpmaktadır. Mehmet Âkif Ersoy'u rahmetle anıyor, milletimizin gücünü bir kez daha kutluyoruz."

"12 Mart, sadece bir marşın kabulü değil, milletimizin bağımsızlık için verdiği onurlu mücadelenin ta kendisidir. İstiklal Marşı, Türk milletinin özgürlüğüne olan inancını sonsuza kadar yaşatacaktır."

"İstiklal Marşı'nın kabulü, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesidir. Bugün, bu eşsiz eserin gücünden ilham alarak, birliğimizi ve direncimizi daha da pekiştireceğiz."

"İstiklal Marşı'nın 105. yılında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu eşsiz eseri bir kez daha gururla anıyoruz. Mehmet Âkif Ersoy'u rahmetle anıyor, milletimizin gücüne olan inancımızı yineleyerek, hep birlikte daha aydınlık yarınlara yürüyoruz."

"12 Mart, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki azmini, kararlılığını ve kahramanlığını simgeleyen bir gündür. İstiklal Marşı, milletimizin ölümsüz gücünün ve direncinin şarkısıdır."