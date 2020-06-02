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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) küresel salgınıyla mücadele kapsamında 21 Mart’ta kapılarını geçici olarak kapayan İstinyePark bugün ziyaretçileriyle buluştu.

Yapılan açıklamaya göre, yeni normal düzenin gereği sağlık ve temizlik önlemlerini içeren “İstinyePark Güvenli Alışveriş Protokolü” uygulamaya başladığı AVM’deki tüm mağazalar açıldı.

İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, "Kamu otoritesinin pandemi sürecini takip ederken getirdiği kısıtlamalara, yönetmeliklere uyum konusunda hep birlikte karşılıklı anlayış ve dayanışma içinde çalıştık. Açılış öncesi kiracılarımızın ihtiyaçlarına ivedilikle çözüm getirebilmek için tüm tedarikçilerimizi seferber ettik. Yeni normal düzende alınan önlemlere ziyaretçilerimiz de titizlikle riayet ederse salgının en güvenli şekilde atlatacağımızdan hiç kuşkum yok" dedi.

İstinyePark “Güvenli Alışveriş Protokolü” kapsamında belirlenecek yeni bir tarihe kadar her gün 12:00–20:00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek.