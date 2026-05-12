        Haberler Spor Futbol İsveç'in 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

        İsveç'in 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İsveç Milli Takımı'nın 26 kişilik geniş kadrosu açıklandı. Tottenham Hotspur forması giyen Dejan Kulusevski ile Barcelona'nın genç kanat oyuncusu Roony Bardghji kadroda yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 20:55
        İsveç'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı

        İsveç Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı.

        Teknik direktörlüğünü Graham Potter'ın yaptığı İsveç'te, Tottenham Hotspur forması giyen Dejan Kulusevski ve Barcelona’nın kanat oyuncusu Roony Bardghji kadroda yer almadı.

        Tunus, Hollanda ve Japonya ile F Grubu'nda yer alan İsveç, 1 Haziran’da Norveç, 4 Haziran’da Yunanistan ile hazırlık maçı yapacak.

        İsveç’in 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Fotboll), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

        Savunma: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

        Orta Saha: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton Hove Albion), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlström (Udinese), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

        Forvet: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge).

