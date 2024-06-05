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        Haberler Dünyadan İsveçli rapçi C.Gambino silahlı saldırıda öldü - Magazin haberleri

        İsveçli rapçi C.Gambino silahlı saldırıda öldü

        İsveç'in tanınmış rap şarkıcılarından C. Gambino, İsveç'in Göteborg şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:14 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:14
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        Maskeli rapçi silahlı saldırıda öldü
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        Gerçek adı Karar Ramadan olan 26 yaşındaki C.Gambino, dün gece saatlerinde Göteborg'daki Selma Lagerlofs Meydanı yakınlarındaki bir otoparkta yaralı olarak bulundu. Silahla yaralandığı belirlenen şarkıcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İsveç'in tanınmış müzisyenlerinden olup ülkenin prestijli ödülü Grammis'de 'Yılın Hip Hop Sanatçısı' seçilen C. Gambino'nun aracının bulunduğu otoparkın kapısında, 7 kurşun izi tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Bir polis yetkilisi, C. Gambino'nun bölgede yaşadığını ve aracını park etmeye geldiği sırada saldırıya uğradığını söyledi.

        Polis sözcüsü Annika Laag ise "Mümkün olduğunca çok sayıda tanıktan bilgi toplamaya çalışıyoruz ve teknik soruşturma üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

        Polis ekiplerinin, cinayete ilişkin Göteborg'da bir adrese baskın düzenleyip birkaç kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

        İsveç basınındaki haberlerde, polisin, cinayetin Göteborg'daki çete hesaplaşmasıyla bağlantısını araştırdığı ifade edildi.

        İskandinav ülkesi İsveç'te uzun süredir organize suç şebekeleriyle de bağlantılı olan silahlı şiddet olaylarındaki artış dikkati çekiyor.

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        #C.Gambino
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