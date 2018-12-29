İşverenlerin üzerindeki maliyetleri düşürmek ve onların rekabet gücünü artırmak amacıyla istihdam teşvikleri uyguladıklarını anımsatan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu teşviklerden biri de 2013'ün ocak ayından itibaren sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak belirlenmiş olan 51 ilimiz ile 2 ilçemizde (Gökçeada ve Bozcaada) 5 puanlık prim teşvikine ek olarak uygulanan ilave 6 puanlık bölgesel istihdam prim teşvikidir. 2016'nın şubat ayından itibaren teşvikten faydalanabilmek için en az 10 sigortalı çalıştırma şartını kaldırarak, 1 ila 9 sigortalı çalıştıran işverenlerimizi de teşvikin kapsamına aldık. Böylece bu bölgelerdeki tüm işverenlerimizi 6 puanlık prim indiriminden yararlanabilir hale getirdik."

- 6 milyar liraya yakın katkı sağlandı

Bakan Selçuk, 6 puanlık ilave prim teşvikinden aylık ortalama 246 bin iş yeri ile 1,4 milyon sigortalının yararlandığını ve teşvikle işverenlere 6 milyar liraya yakın katkı sağladıklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımızın destek ve takdirleriyle 51 il ve 2 ilçede işverenimize sağladığımız ilave 6 puanlık sosyal güvenlik prim indirimini 2019 yılında da devam ettiriyoruz. İşverenlerimizi, 2019'da asgari ücretten istihdam ettikleri bir sigortalı için 5 puanlık prim indiriminden 127 lira 9 kuruş, 6 puanlık prim indiriminden 153 lira 5 kuruş olmak üzere toplam 281 lira 4 kuruşluk prim indiriminden faydalandırıyoruz. Böylece söz konusu işverenlerimiz, asgari ücret üzerinden çalıştırdıkları bir sigortalı için 882 lira 6 kuruş yerine 601 lira 2 kuruş, sosyal güvenlik primi ödeyecek."

Söz konusu prim teşvikinin hayırlı olmasını dileyen Selçuk, işveren ve işçilerle birlikte ülkenin ekonomisine, kalkınmasına ve büyümesine katkı vermeye devam edeceklerini vurguladı.

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