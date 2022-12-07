Cristiano Ronaldo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan Gonçalo Ramos, İsviçre maçında deyim yerindeyse ağızları açık bıraktı. Başarılı isim maçın, 17, 51 ve 67. dakikalarında top ve ağı kavuşturarak hat-trick yaptı. Ramos, Guerreiro'nun golünde ise 'Al da at' diyen isim oldu.