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İsviçre maçındaki performansıyla dudak uçuklattı! Meğer Gonçalo Ramos'a Jorge Jesus eli değmiş!

6 Aralık akşamı oynanan Portekiz - İsviçre maçı oldukça heyecanlı geçti. Portekiz, 6-1'lik skorla galip ayrılan taraf olurken bu maçta 3 gol kaydeden isim Gonçalo Ramos oldu. Yıldız futbolcuya, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus eli dokunmuş...

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  • İsviçre maçındaki performansıyla dudak uçuklattı! Meğer Gonçalo Ramos'a Jorge Jesus eli değmiş!

    6 Aralık akşamı oynanan Portekiz - İsviçre maçında, yıldız futbolcu Gonçalo Ramos fırtınalar estirdi. 6-1'lik galibiyetle ayrılan Portekiz'e 3 gol kaydeden isim Ramos oldu. Teknik direktör Fernando Santos liderliğindeki Portekiz, çeyrek finalde Fas ile eşleşti.
  • İsviçre maçındaki performansıyla dudak uçuklattı! Meğer Gonçalo Ramos'a Jorge Jesus eli değmiş!

    Cristiano Ronaldo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan Gonçalo Ramos, İsviçre maçında deyim yerindeyse ağızları açık bıraktı. Başarılı isim maçın, 17, 51 ve 67. dakikalarında top ve ağı kavuşturarak hat-trick yaptı. Ramos, Guerreiro'nun golünde ise 'Al da at' diyen isim oldu.
  • İsviçre maçındaki performansıyla dudak uçuklattı! Meğer Gonçalo Ramos'a Jorge Jesus eli değmiş!

    Futbolseverler; Ramos ile ilgili iltifat ve hayranlık dolu yorumlarda bulunurken, Yıldız oyuncunun kariyerindeki Jorge Jesus detayı gözlerden kaçmadı.
  • İsviçre maçındaki performansıyla dudak uçuklattı! Meğer Gonçalo Ramos'a Jorge Jesus eli değmiş!

    Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Benfica'yı çalıştıran ve 28 Aralık'ta görevinden ayrılan Jorge Jesus, Portekiz ekibindeki son döneminde Gonçalo Ramos'a elini değmişti!
  • İsviçre maçındaki performansıyla dudak uçuklattı! Meğer Gonçalo Ramos'a Jorge Jesus eli değmiş!

    Ramos henüz 19 yaşındayken, şimdilerde Fenerbahçe Teknik Direktör'ü olan Jorge Jesus, başarılı futbolcuyu 12 maçta sahaya çıkarmış ve 4 gol kaydettirmişti.
  • İsviçre maçındaki performansıyla dudak uçuklattı! Meğer Gonçalo Ramos'a Jorge Jesus eli değmiş!

    Jesus, 2021/22 sezonunda çalıştığı yarım dönemde ise tam 22 resmi maçta Ramos'a görev vermişti. Ünlü futbolcu teknik adamın ayrılmasından sonra takımda kalmaya devam etti ve o sezon içerisinde 46 resmi karşılaşmada görev yaparak 8 gol - 4 asistlik bir katkı verdi.

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