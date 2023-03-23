İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

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İsviçre Merkez Bankası (SNB) beklentilere paralel bir şekilde 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 1.5'e yükseltti. SNB böylece 4 toplantı üst üste faiz artırım kararı almış oldu.

Söz konusu faiz artırım kararı şubat ayında yıllık enflasyonun yüzde 3.4 olduğunun açıklanmasının ardından geldi. Bu oran Avrupa genelinden düşük olsa da SNB'nin enflasyon hedefi olan yüzde 0-2 aralığının üzerinde yer alıyor.

SNB geçtiğimiz yıl Haziran ayında artan enflasyonla mücadele için 2007'den bu yana ilk kez faiz artırım kararı almıştı.

DEVAMININ GELECEĞİNİN SİNYALİNİ VERDİ

Bugün SNB tarafından yayımlanan karar metninde "Fiyat istikrarının sağlanması için orta vadede SNB'nin politika faizinde yeni artırımlara gitmesi ihtimal dışı değildir" ifadeleriyle faiz artırımlarının devamının geleceğinin işareti verildi.

SNB, geçtiğimiz hafta zordaki Credit Suisse'e 54 milyar dolarlık kredi vermeyi kabul ederek dünyanın gündemine oturmuştu.

Credit Suisse geçirdiği çalkantılı dönemin ardından UBS tarafından satın alındı.