İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ABD ekonomisinin beklenenden güçlü seyretmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini 2027 yılına ertelemesine bağlı olarak altın fiyat tahminlerini aşağı çekti.

UBS stratejistleri Dominic Schnider, Giovanni Staunovo ve Wayne Gordon tarafından hazırlanan değerlendirmede, bankanın altın fiyatı öngörülerini ons başına 300 ila 900 dolar arasında düşürdüğü belirtildi.

GÜÇLÜ ABD VERİLERİ ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURDU

UBS'ye göre dirençli iş gücü piyasası verileri ve yükselen reel faizler, piyasalarda bu yıl faiz artırımı ihtimalinin yeniden fiyatlanmasına neden olurken, bu durum altın üzerinde baskı yarattı.

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Banka, teknik göstergelerin altın fiyatlarının kısa vadede ons başına 3.850-4.000 dolar aralığına doğru hareket etmeye devam edebileceğine işaret ettiğini kaydetti.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTINI DESTEKLEMEDİ

UBS, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasına rağmen altının sınırlı tepki vermesinin yatırımcılar arasında kâr satışlarını teşvik ettiğini belirtti. Bu durumun, altın fiyatlarını reel faizler ve dolar gibi geleneksel makroekonomik değişkenlere karşı daha hassas hale getirdiği ifade edildi.

Raporda, altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF) sınırlı çıkışlar görüldüğü ancak yatırımcı pozisyonlarının aşırı seviyelerde olmadığı ve yeni yatırım girişleri için alan bulunduğu vurgulandı.

UZUN VADEDE OLUMLU BEKLENTİ SÜRÜYOR

Kısa vadeli tahminlerini düşürmesine rağmen UBS, altına yönelik 12 aylık görünümünde yapıcı duruşunu koruduğunu açıkladı. Bankanın temel senaryosunda, Fed'in 2027 yılında toplam 50 baz puana kadar faiz indirimi yapması ve ABD ekonomisinin trendin altında büyümesi öngörülüyor.

UBS ayrıca yüksek bütçe ve cari açıklar nedeniyle ABD dolarında yeniden zayıflama potansiyeli bulunduğunu değerlendirdi.

MERKEZ BANKALARI ALIMLARI DESTEKLEYİCİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Banka, merkez bankalarının altın talebinin güçlü kalmayı sürdürdüğünü ve yıllık alımların 750 ila 1.000 ton aralığında gerçekleşmesini beklediğini bildirdi. Ön veriler, mayıs ayında Çin Merkez Bankası'nın 10 ton, Özbekistan Merkez Bankası'nın ise yaklaşık 9 ton altın alımı yaptığını gösterdi.

UBS, ons altında 3.850-4.000 dolar bandına doğru yaşanabilecek zayıflığın, yatırımcılar açısından pozisyon artırma fırsatı olarak değerlendirilebileceğini, bunun piyasadan çıkış gerekçesi olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.