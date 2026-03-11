İtalya, Caravaggio'nun eserini 30 milyon euroya satın aldı

İtalya Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 16 ve 17. yüzyılda yaşamış ressam Caravaggio'nun Maffeo Barberini portresinin bugün bakanlıkta ilgili yetkililerin noter huzurunda imzaları atmasıyla 30 milyon euro karşılığında satın alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, "Bir yıldan fazla süren müzakerelerin ardından, bugün Kültür Bakanlığının Caravaggio'nun olağanüstü bir başyapıtını satın aldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Giuli, bunun, ulusal kültürel mirası güçlendirme projesinin bir parçası olduğunu ve tablonun Roma’daki Barberini Sarayı'nda bulunan Ulusal Antik Eserler Galerisi'nde sergileneceğini bildirdi.

REKLAM

1598 yılı civarında yapıldığı belirtilen tabloda, 1623'te 'Papa 8. Urbanus' adıyla Katolik Kilisesi'nin ve Papalık Devleti'nin başına geçen, genç din adamı ve sanat hamisi Maffeo Barberini, papaz şapkası, cübbesi ve bir elinde katlanmış mektupla tasvir ediliyor.

Barok dönemin ünlü ressamlarından Caravaggio'nun Maffeo Barberini adlı eseri, sanatçının chiaroscuro olarak bilinen ışık ve gölge tekniğini kullandığı çalışmalar arasında sayılıyor.

İtalyan basını, ünlü tablonun özel bir koleksiyondan satın alındığını yazdı.

*Haberin görseli Gallerie Nazionali d'Arte Antica / AP'den servis edilmiştir.