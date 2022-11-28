Ischia'daki felaketten kısa süre sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, "Ischia'daki toprak kaymasında kesin 8 kaybımız var." açıklaması yapmış ancak İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi bunu doğrulamamıştı. Piantedosi'nin "Şu an teyit edilmiş ölü yok." açıklaması kafa karışıklığına yol açmıştı.