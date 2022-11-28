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İtalya'da heyelan felaketi: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya'nın Ischia Adası'nda cumartesi meydana gelen heyelanın ardından 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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  • İtalya'da heyelan felaketi: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    İtalya'nın Ischia Adası'nda cumartesi günü meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

     

     
  • İtalya'da heyelan felaketi: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Ischia Adası'nın Casamicciola beldesinde dün yoğun yağış sebebiyle meydana gelen heyelanın ardından itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

     

     
  • İtalya'da heyelan felaketi: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Ischia'nın idari açıdan bağlı olduğu Napoli Valiliğindeki acil durum merkezinde felakete ilişkin toplantı sonrası Napoli Valisi Claudio Palomba, basın toplantısı düzenledi.

     

     
  • İtalya'da heyelan felaketi: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Palomba, felaketin ardından başlatılan çalışmalar sonucu şu ana kadar 7 cesedin bulunduğunu açıkladı.

     

     
  • İtalya'da heyelan felaketi: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Halen 5 kişinin kayıp olduğunu, kayıpları bulma çalışmalarının bu gece de süreceğini dile getiren Palomba, yaklaşık 230 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

     

     
  • İtalya'da heyelan felaketi: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    İtalyan basınındaki haberlerde de ölenler arasında 22 günlük bir bebeğin de olduğu belirtildi.

     

     
  • İtalya'da heyelan felaketi: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Diğer yandan, Napoli Cumhuriyet Başsavcılığının felakete dair soruşturma başlattığı bildirildi.

     

     
  • İtalya'da heyelan felaketi: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Ischia'daki felaketten kısa süre sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, "Ischia'daki toprak kaymasında kesin 8 kaybımız var." açıklaması yapmış ancak İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi bunu doğrulamamıştı. Piantedosi'nin "Şu an teyit edilmiş ölü yok." açıklaması kafa karışıklığına yol açmıştı. 
  • İtalya'da heyelan felaketi: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
  • İtalya'da heyelan felaketi: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
  • İtalya'da heyelan felaketi: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
  • İtalya'da heyelan felaketi: 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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