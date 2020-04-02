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Dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ediyor. Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 952 bini geçerken; can kaybı 48 bin 310, iyileşenlerin sayısı ise 202 bin 496'ya ulaştı.

Koronavirüs salgınında en fazla insanın hayatını kaybettiği ülke ise İtalya oldu. İtalya'da bir günde 727 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 13 bin 155'e çıktı. Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 110 bin 574'e, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 847'ye yükseldi.

EN FAZLA YAŞLI NÜFUS İTALYA’DA

Koronavirüs yaşlı insanları daha çok etkiliyor. Bu nedenle yapılan önerilerde yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin virüse karşı daha dikkatli olmaları öneriliyor. AB İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, Avrupa’daki yaşlı nüfus ortalaması yüzde 20. 65 yaş üstü nüfus oranı yüzde 22 olan İtalya, en fazla yaşlı nüfusa sahip ülke.

İtalya’da, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu yaşlılar oluşturuyor. BM verilerine göre, İtalya nüfusunun yüzde 23'lük kesimini oluşturan 65 yaş üstü kişiler, yeni tip koronavirüs riskiyle en çok karşı karşıya bulunan yaş grubu. Ülkede en çok yaşlıların koronavirüs risk grubunda olduğu belirtiliyor. Öte yandan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de daha önce yaptığı bir açıklamada, koronavirüsle mücadele ederken "Büyüklerimizi korumalıyız" demişti.

"TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSE YAKALANANLARIN HEMEN HEMEN TAMAMI 40 YAŞIN ÜSTÜNDE"

Türkiye'de koronavirüse yakalanan kişilerin henüz yaşları açıklanmadı ancak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüse yakalanan vakaların hemen hemen tamamının 40 yaşının üstünde olduğunu belirtmişti.

BAKAN KOCA: YAPMAK İSTEYİP DAHA YAPAMADIĞINIZ KAÇ ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaşlılarımızı uyaralım" açıklamasında bulunarak, ölüm riskinin, yaş yükseldikçe çok arttığına dikkat çekmişti.

Bakan Koca, "Kaybettiğimiz hastaların hepsi ileri yaşta ve bünye olarak dirençleri zayıftı. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemesi konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Ağır hastayken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var ama siz de bir defaya mahsus bu öğüdü kabul edin. Bu günlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil, bütün toplum. Bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek, bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Evden çıkmanız bir süre kısıtlandırıldı, bu kurala uyun" açıklamasında bulunmuştu.

DÜNYA SIRALAMASINDA VAKA BAZINDA 10'UNCU SIRADAYIZ!, ÖLÜM ORANIMIZ YÜZDE 1.58

Habertürk'e konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şervan Gökhan, "Biz şu anda dünya sıralamasında vaka bazında 10'uncu sıradayız ama sevindirici bir şey; bizim ölüm oranımız yüzde 1.58. İtalya'da ölüm oranı yüzde 11, İspanya'da yüzde 9, Fransa 6.9, İran 6.3, İngiltere 7.8, Amerika'daki yüzde 2.3 gibi yüksek ölüm oranları seyrediyor. Dolayısıyla ölüm oranlarının yüzde 1 buçuklarda olması bizim açımızdan çok sevindirici. Eğer sosyal izolasyona ve kurallara sıkı bir şekilde uymaya devam edersek en fazla bu oranın yüzde 2, 2.5'lar civarında seyredeceğini ama bu kurallara uymazsak oranların daha fazla artacağını düşünüyorum.

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