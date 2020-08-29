Lazio'nun transferi için uzun süredir mesai harcadığı Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için Fiorentina da devreye girdi.

Corriere dello Sport ve Sky Sport Italia'da yer alan habere göre; Fiorentina'nın da devreye girmesiyle birlikte Fenerbahçe, Vedat Muriç için istediği teklifi 18 milyon Euro'dan 20 milyon Euro'ya yükseltti.

Haberde, Fiorentina'nın acil bir golcü transferine ihtiyacı olduğu ve bu sebeple Muriç transferinde ısrarcı olduğu bilgisi de verildi. Fiorentina Teknik Direktörü Giuseppe Iachini'nin, Muriç'in transferi için başkan Joe Barone'ye rapor verdiği ve Barone'nin bu rapor üzerine harekete geçtiği belirtildi.

Gazete, yaptığı haberde Joe Barone'yi arayan Lazio Başkanı Clauido Lotito'nun, bu transferden çekilmelerini talep ettiğini de ifade etti. Corriere'nin iddiasına göre; Lotito, Barone ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında öfkelendi ancak Barone, "Vazgeçmeyeceğiz" cevabı verdi.

Vedat Muriç, 19-20 sezonunda Fenerbahçe formasıyla ligde 32 maçta 15 gol atmıştı.