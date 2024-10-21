İtalya'dan ödül yağdı!

Akdeniz Gazeteciler Derneği, İtalya Spor Yazarları Derneği'nin (USSI), Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) ve Artemisia Vakfı tarafından düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri, Roma'nın tarihi Valentini Sarayı'ndaki törende sahiplerini buldu.

Akdeniz ülkelerinde iş, sanat ve spor camiasından ünlü isimleri bir araya getiren törende, bu bölgede yaptıkları işlerle uluslararası çapta fark yaratan, barışa, dostluğa ve kültüre katkı bulunanların çabaları ödüllendirildi.

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Takımıyla kamptaki Immobile, video mesaj göndererek, ödül dolayısıyla jüriye teşekkürlerini sundu.

Bu arada Yücel, ödül alan eski İtalyan yıldız futbolcu Gianfranco Zola'ya Beşiktaş forması hediye etti. Zola da "Ben bu formayı terletmek için çok yaşlıyım" diyerek espri yaptı.

Ödülünü takımı Inter'in dün akşam başkentte AS Roma ile yaptığı maç öncesinde USSI Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dündar Keşaplı'dan alan Çalhanoğlu, törene katılamadığı için gönderdiği video mesajında teşekkür etti.