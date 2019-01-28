Devre arası transfer döneminde Sadık Çiftpınar'ı bonservisiyle alan Victor Moses'ı ise kiralayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler orta sahaya da takviye yapmak için girişimlerde bulunurken bir iddia da İtalya'dan geldi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığına göre Fenerbahçe, Leroy Fer'i kadrosuna katmaya yakın!

Haberde İngiltere 2. Ligi olan Championship ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Leroy Fer için Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu ve anlaşma sağlanmasının yakın olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca Swansea City'nin Fer'i kulüp için önemli bir oyuncu ve kaptan olduğu için bırakmak istemediği kaydedilirken oyuncunun sözleşmesinin 6 ay sonra bitecek olması da hatırlatıldı.

Bu sezon Championship'te 23 maçta forma giyen Fer, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.