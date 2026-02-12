Inter- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 25. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Inter, ezeli rakibi Juventus'u konuk ediyor. Lig'de 58 puanla zirvede yer alan Inter, son oynadığı 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Öte yandan son 5 maçında 3 galibiyet birer beraberlik ve mağlübiyeti olan Juventus 46 puanla 4. sırada yer buldu. Maç tarihinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Inter- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Serie A'da 25. hafta maçı kapsamında Inter, Juventus ile kozlarını paylaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Juventus'un, Inter ile oynayacağı karşılaşmayı sarı kırmızılı taraftarlar mercek altına aldı. Peki şimdiden merakla beklenen Inter- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
INTER- JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Inter- Juventus maçı 14 Şubat Cumartesi günü 22.45'de oynanacak.
Giuseppe Meazza'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 üzerinden yayınlanacak.
INTER MUHTEMEL 11
Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram