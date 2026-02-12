Serie A'da 25. hafta maçı kapsamında Inter, Juventus ile kozlarını paylaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Juventus'un, Inter ile oynayacağı karşılaşmayı sarı kırmızılı taraftarlar mercek altına aldı. Peki şimdiden merakla beklenen Inter- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...