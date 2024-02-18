Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri İtalyan lezzeti evlerimize geliyor: Panna Cotta tarifi! Panna cotta nasıl yapılır?

        İtalyan lezzeti evlerimize geliyor: Panna Cotta tarifi!

        Panna Cotta, İtalyan mutfağının lezzetli ve hafif bir tatlısıdır. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, vanilyalı, çikolatalı veya meyveli çeşitleriyle her damak zevkine hitap edebilir. İşte, pratik Panna Cotta tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 18.02.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Panna Cotta, İtalyan mutfağının şıklığı ve lezzetiyle tanınan, kremalı bir tatlıdır. Yumuşak ve pürüzsüz dokusuyla damakları şenlendiren bu tatlı, basit malzemelerle ve kolayca hazırlanabilir bir tarifle evlerde de başarıyla yapılabilir. Hem vanilyalı hem de çikolatalı gibi farklı lezzet seçenekleri sunan Panna Cotta, her özel günün ve davetin vazgeçilmez tatlısı olmaya adaydır. İşte, ev yapımı Panna Cotta tarifi!

        2

        PANNA COTTA TARİFİ

        Malzemeler (6 kişilik)

        Yarım bardak yağsız süt

        1 zarf aromasız jelatin

        2 buçuk bardak ağır krema

        Yarım su bardağı beyaz şeker

        1 buçuk çay kaşığı vanilya özü

        3

        YAPILIŞI

        Sütü küçük bir kaseye dökün. Jelatin tozunu sütün üzerine serpin ve birleşene kadar karıştırın.

        Bir kenara koyun. Kremayı ve şekeri bir tencerede karıştırın. Orta ateşte ayarlayın ve kaynatın; kremanın hızla köpürüp taşabileceğinden dikkatli olun.

        4

        Jelatin karışımını hızlıca kaynayan kremaya karıştırın ve tamamen eriyene kadar karıştırın. 1 dakika pişirin ve karıştırın.

        Tavayı ocaktan alın ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

        5

        Krema karışımını 6 ayrı tatlı kasesine dökün.

        Tamamen soğuyana kadar, yaklaşık 20 dakika boyunca üstü açık bir şekilde soğumaya bırakın.

        6

        Soğuyan tatlınızın üstünü tercihen streç film ile kapatın.

        En az 4 saat olmak üzere eğer mümkünse gece boyunca buzdolabında bekletin. Tatlınız tamamen katılaştıktan sonra tüketebilirsiniz, afiyet olsun!

        Kaynak: Allrecipes

        Fotoğraf kaynak: Youtube

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i
        Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        Navalny'i anma töreninde yüzlerce kişi gözaltına alındı
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Lahey'de polis araçları ateşe verildi!
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Rize'de geri dönüş!
        Rize'de geri dönüş!
        Netanyahu gözünü kararttı
        Netanyahu gözünü kararttı
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor
        Gürültü çocuklarda duyma kaybına yol açıyor