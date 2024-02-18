Panna Cotta, İtalyan mutfağının şıklığı ve lezzetiyle tanınan, kremalı bir tatlıdır. Yumuşak ve pürüzsüz dokusuyla damakları şenlendiren bu tatlı, basit malzemelerle ve kolayca hazırlanabilir bir tarifle evlerde de başarıyla yapılabilir. Hem vanilyalı hem de çikolatalı gibi farklı lezzet seçenekleri sunan Panna Cotta, her özel günün ve davetin vazgeçilmez tatlısı olmaya adaydır. İşte, ev yapımı Panna Cotta tarifi!