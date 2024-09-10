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        Haberler Spor Futbol İtalyan taraftarlar İsrail marşını protesto etti - Futbol Haberleri

        İtalyan taraftarlar İsrail marşını protesto etti

        UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İsrail ile İtalya arasındaki maçın başında, İtalyan taraftarlar İsrail ulusal marşını sırtlarını dönerek protesto etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 06:22 Güncelleme: 10.09.2024 - 06:23
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        İtalyan taraftarlar İsrail marşını protesto etti
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        UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail ile İtalya arasında, İsrail'deki güvenlik riski sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Bozsik Stadı'nda oynanan ve İsrail'in ev sahibi olarak çıktığı mücadelenin başında ilginç bir protesto eylemi yapıldı.

        AA'nın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; misafir takım seyircisinin alındığı tribünde 50 kişilik bir grup İtalyan taraftar, müsabaka başlamadan önce gerçekleştirilen seremonide, İsrail ulusal marşının çalındığı sırada, sahaya arkalarını dönerek İsrail'i protesto etti.

        İtalyan taraftarların, İsrail marşına yönelik bu protestosu sosyal medyada en çok etkileşim alan ve tartışılan konuların başında geldi.

        İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren bazı kullanıcılar, İtalyan taraftarların bu tutumunu "saygı değer ve tarihi" olarak niteledi. Bazı kullanıcılar ise sırtını dönenlerin fanatik taraftarlar arasındaki "faşist gruplar" olduğunu ileri sürdü.

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        Başlangıcı protestoya sahne olan maçta, konuk İtalya, rakibini 2-1 yenerek 3 puanı aldı.

        İtalya ile İsrail arasındaki bir sonraki maçın ise 14 Ekim'de İtalya'nın Udine kentinde oynanması planlanıyor. Udine Belediyesi'nin daha önce bu maça ev sahipliği yapmak istemediği basına yansımıştı.

        İtalya'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye ve Filistinlilere yönelik saldırılarının sık sık protesto edildiği gösteriler düzenleniyor.

        *Haberin fotoğrafı sosyal medya platformu X'ten alınmıştır.

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        #İsrail-İtalya maçı
        #UEFA Uluslar Ligi
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