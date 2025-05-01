İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Lorenzo Pellegrini'ye kanca!
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun eski öğrencilerinden Roma oyuncusu Lorenzo Pellegrini'yi transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertli takım için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin Roma forması giyen tecrübeli futbolcu Lorenzo Pellegrini'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.
İtalyan basınından Europacalcio'da yer alan habere göre; Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini'nin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görev almasının transferde etkili olabileceği belirtildi. Lorenzo Pellegrini, Roma'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmış ve Portekizli teknik adam ile Konferans Ligi'ni kazanmıştı.
Sarı-lacivertlilerin, hem oyuncuyu hem de olası transferin ekonomik koşullarını dikkatle incelediği yazıldı.
Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.