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        Haberler Spor Transfer İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Lorenzo Pellegrini'ye kanca! - Futbol Haberleri

        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Lorenzo Pellegrini'ye kanca!

        Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun eski öğrencilerinden Roma oyuncusu Lorenzo Pellegrini'yi transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 21:45 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:45
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        Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertli takım için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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        Fenerbahçe'nin Roma forması giyen tecrübeli futbolcu Lorenzo Pellegrini'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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        İtalyan basınından Europacalcio'da yer alan habere göre; Roma forması giyen Lorenzo Pellegrini'nin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

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        Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görev almasının transferde etkili olabileceği belirtildi. Lorenzo Pellegrini, Roma'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmış ve Portekizli teknik adam ile Konferans Ligi'ni kazanmıştı.

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        Sarı-lacivertlilerin, hem oyuncuyu hem de olası transferin ekonomik koşullarını dikkatle incelediği yazıldı.

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        Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

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        Roma'da bu sezon 33 maçta süre bulan İtalyan futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

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