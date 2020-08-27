Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a elenerek büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sky Italia'nın ünlü muhabiri Di Marzio'nun haberine göre; bonservisi Atletico Madrid'de olan Hırvat forvet Nikola Kalinic için teklif yaptı.

Kartal'ın İspanyol ekibi ile bonservis için pazarlıkta olduğu belirtilirken hem Atletico Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü kaydedildi.

Geçen sezon Roma'da kiralık oynayan Nikola Kalinic, çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetmişti.

Atletico Madrid'in önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Kalinic'in yeni sezon öncesi farklı bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.