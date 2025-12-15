Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Otomobil İthal araçta yükseliş sürüyor - Otomobil Haberleri

        İthal araçta yükseliş sürüyor

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılının ilk 11 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterirken, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 5 arttı. 2025 yılı ocak-kasım döneminde otomobil satışlarındaki ithal araç payı yüzde 70, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı ise yüzde 79 olarak gerçekleşti

        Giriş: 15.12.2025 - 09:41 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:41
        İthal araçta yükseliş sürüyor
        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının ocak-kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, yılın ilk 11 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı ve 1 milyon 295 bin 31 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 3 azalarak 796 bin 276 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 320 bin 119 adedi buldu.

        Yılın ilk 11 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19, hafif ticari araç grubunda yüzde 21, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 1 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti.

        Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 57, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.

        OTOMOBİL İHRACATI DÜŞERKEN TİCARİ ARAÇ YÜKSELDİ

        Yılın ilk 11 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 960 bin 989 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 30 oranında arttı.

        Traktör ihracatı da 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 10 bin 377 adet olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in ilk 11 aylık döneminde yüzde 18 ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu.

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 11 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 37 milyar dolar oldu.

        Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 6 artışla 10,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 6 oranında arttı.

        PAZAR 1.2 MİLYON ADEDİ AŞTI

        2025’in ilk 11 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 1 milyon 215 bin 876 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 11 oranında artış sağladı ve 938 bin 177 adet oldu.

        Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7 büyürken ağır ticari araç pazarında yüzde 4 gerileme yaşandı.

        TİCARİ ARAÇLARDA İTHALATIN PAYI YÜZDE 80'E YAKLAŞTI

        Ocak-Kasım döneminde otomobil pazarında ithal araçların payı yüzde 70 olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde toplam otomobil yüzde 11, ithal otomobil satışları yüzde 11, yerli otomobil satışları yüzde 11 oranlarında arttı.

        Ekim ayında düşüşe geçen ithal otomobil payı Kasım ayında ise yeniden yükselişe geçti. OSD raporuna göre, ithal araçların payı Eylül'de yüzde 70, Ekim'de yüzde 67, Kasım'da ise yüzde 72.4 olarak ölçüldü.

        Ocak-Kasım döneminde hafif ticari araç pazarında da ithalatın payı ise yüzde 79 olarak gerçekleşti.

        İlk 11 ayda toplam hafif ticari araç satışları yüzde 7 ve ithal hafif ticari araç yüzde 16 artarken, yerli ticari araç satışları yüzde 17 oranında azaldı.

        Öte yandan, hafif ticari araçlarda yerli üretimlerin artması Kasım ayında etkisini gösterdi. OSD raporuna göre, Eylül ayında ithal hafif ticari araçların payı yüzde 76, Ekim ayında yüzde 78, Kasım ayında ise yüzde 74.7 olarak ölçüldü.

