        İTÜ ARI Teknokent BEETECH 2025 teknoloji ödülleri sahiplerini buldu

        BEETECH 2025 teknoloji ödülleri sahiplerini buldu

        İTÜ ARI Teknokent tarafından altıncı kez düzenlenen BEETECH 2025 Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu. Yürüttükleri projeler, ürettikleri teknolojiler ve ihracat performanslarıyla öne çıkan İTÜ ARI Teknokent firmalarının kendi kategorilerinde ödüllendirildiği törende aynı zamanda Girişim Ofisi (GO) dönüşümü kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GO Office'in açılışı da gerçekleştirildi.

        Giriş: 22.12.2025 - 15:44 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:44
        Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji üssü İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH Teknoloji Ödülleri İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahiplerini buldu. Yürüttükleri projeler, ürettikleri teknolojiler ve ihracat performanslarıyla öne çıkan İTÜ ARI Teknokent firmaları, 2024 yılının performans kriterlerine göre “Kuluçka”, “Küçük”, “Orta”, “Büyük” ve “Akademik” olmak üzere 5 farklı kategoride değerlendirilerek ödül aldı. “Özel Ödül” kategorisinde ise jürinin belirlediği firma ve kurumlar ödülle buluştu.

        İNOVASYONUN GÜCÜ BEETECH 2025’TE BİR KEZ DAHA SAHNEDEYDİ

        Teknolojiyi, başarı hikâyelerini ve stratejik iş birliklerini görünür kılmayı; inovasyonun gücüyle Türkiye’nin teknoloji vizyonunu ileriye taşımayı hedefleyen BEETECH 2025 Ödül Töreni’nin açılış konuşmalarını İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ın gerçekleştirdi. Yılın en başarılı firmalarının ödüllendirildiği törende, kuluçka firma kategorisinde Flowbase, küçük ölçekli firma kategorisinde Eğlence Fabrikası, orta ölçekli firma kategorisinde Mikro Yazılımevi, büyük ölçekli firma kategorisinde Argela ve akademik firma kategorisinde Altay Havacılık ödül kazandı. Teknoloji ve girişimcilik ekosistemine ilham veren firmaları, girişimcileri ve katkı sunan paydaşları bir araya getiren etkinlikte ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Girişim Ofisi’nin (GO) açılışı da yapıldı. Yeni nesil kuluçka modeli olarak konumlanan GO Office; girişimcilere esnek kullanım alanları ve standartlaştırılmış destekler sunarak, iş birliklerini ve inovasyonu destekleyen stratejik bir yapı olarak tasarlandı.

        Prof. Dr. Dikbaş: “BEETECH Ödülleri ekosistemimizin büyüme kapasitesini ve uluslararası rekabet gücünü somut biçimde ortaya koyuyor”

        BEETECH Ödül Töreni kapsamında yalnızca firmaların ve girişimcilerin değil; son beş yılda birlikte inşa edilen başarıların, kazanılan küresel itibarın ve yaratılan etkinin görünür kılındığını vurgulayan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, ekosistemin gücünü somut ekonomik göstergelerle ortaya koyarak şu değerlendirmelerde bulundu; “2020 yılında 8,5 milyar dolar olan toplam firma ciromuz, 2025 itibarıyla 11,8 milyar dolara ulaştı. Bu, yüzde 40’lık bir büyüme anlamına geliyor. İhracatımız aynı dönemde 803 milyon dolardan 1,3 milyar doları aşarak yüzde 65 arttı. Ar-Ge gelirimiz ise son 5 yılda 208 milyon dolar artarak yüzde 70’lik bir sıçramayla 521 milyon dolara yükseldi. Akademik firmalarımızın ihracatı 10 milyon dolardan 45 milyon dolara çıkarak 4,5 kat; İTÜ’lü akademik firmalarımızın ihracatı ise 6 milyon dolardan 18 milyon dolara ulaşarak 3 kat büyüme kaydetti. Bu veriler, BEETECH Ödülleri’nin yalnızca bugünün başarılarını kutlayan bir platform olmadığını; aynı zamanda ekosistemimizin büyüme kapasitesini, akademik katkılarını ve uluslararası rekabet gücünü somut biçimde ortaya koyduğunu gösteriyor.”

