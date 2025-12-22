Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji üssü İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen BEETECH Teknoloji Ödülleri İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahiplerini buldu. Yürüttükleri projeler, ürettikleri teknolojiler ve ihracat performanslarıyla öne çıkan İTÜ ARI Teknokent firmaları, 2024 yılının performans kriterlerine göre “Kuluçka”, “Küçük”, “Orta”, “Büyük” ve “Akademik” olmak üzere 5 farklı kategoride değerlendirilerek ödül aldı. “Özel Ödül” kategorisinde ise jürinin belirlediği firma ve kurumlar ödülle buluştu.

İNOVASYONUN GÜCÜ BEETECH 2025’TE BİR KEZ DAHA SAHNEDEYDİ

Teknolojiyi, başarı hikâyelerini ve stratejik iş birliklerini görünür kılmayı; inovasyonun gücüyle Türkiye’nin teknoloji vizyonunu ileriye taşımayı hedefleyen BEETECH 2025 Ödül Töreni’nin açılış konuşmalarını İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’ın gerçekleştirdi. Yılın en başarılı firmalarının ödüllendirildiği törende, kuluçka firma kategorisinde Flowbase, küçük ölçekli firma kategorisinde Eğlence Fabrikası, orta ölçekli firma kategorisinde Mikro Yazılımevi, büyük ölçekli firma kategorisinde Argela ve akademik firma kategorisinde Altay Havacılık ödül kazandı. Teknoloji ve girişimcilik ekosistemine ilham veren firmaları, girişimcileri ve katkı sunan paydaşları bir araya getiren etkinlikte ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Girişim Ofisi’nin (GO) açılışı da yapıldı. Yeni nesil kuluçka modeli olarak konumlanan GO Office; girişimcilere esnek kullanım alanları ve standartlaştırılmış destekler sunarak, iş birliklerini ve inovasyonu destekleyen stratejik bir yapı olarak tasarlandı.