Sunuculuğu bırakmasının ardından çıkardığı "İmalat Hatası" isimli şarkı ile gündeme gelen Ivana Sert, istediği beklentiye alamayarak hayal kırıklığına uğramıştı. Sert, daha sonra Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirerek çok konuşulmuştu.

"ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Ivana Sert, Ahmet Kaya'nın Kum Gibi şarkısını seslendirmesinin ardından şarkıcının kardeşi Mustafa Kaya'nın destekleyici yorumlarından çok mutlu olduğunu ve şarkı söylemeye devam edeceğini dile getirmişti.

IVANA SERT'TEN 'FELAKET'

Ivana Sert, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta düzenlenen Fashion TV Model Awards 2019'da sahneye çıktı. Rapçi Ezhel'in Felaket şarkısını sahnede seslendiren Sert, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"HARİKA BİR GECEYDİ"

Ivana Sert'in "Harika bir geceydi" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri Sert'in performansını beğenirken bazıları ise, "Asıl felaket olan sensin" ve "Ses yok maalesef" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte o anlar: