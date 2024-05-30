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        İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta getirildi

        İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine, Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:47
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        İYİ Parti'de Erhan Usta'ya yeni görev
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        İYİ Parti'de Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta getirildi.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı, "Ekonomi Politikaları" ve "Kalkınma Politikaları" başkanlıkları olarak ikiye ayrıldı.

        Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta atanırken, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Mehmet Aslan ve Ali Demir, Genel Başkan Başdanışmanları olarak görevlendirildi.

        ERHAN USTA KİMDİR?

        Erhan Usta 1966 tarihinde Samsun'un Havza ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Havza'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi almıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

        Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda uzman yardımcısı, uzman, daire başkanı, genel müdür, müsteşar yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçilmiş, iki yıl süreyle MHP grup başkanvekilliği yapmıştır.

        9 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmıştır, rozetini Meral Akşener'den almıştır. Aynı partide Ekonomi politikaları başkanlığı görevine de getirmiştir. 7 Kasım 2021 tarihinde Lütfü Türkkan'ın istifa etmesinden sonra boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine 8 Kasım 2021 tarihinde seçildi. Usta, Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olarak seçilmesinin ardından, grup başkanvekilliğini görevinden istifa etti.

        Erhan Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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        #Erhan Usta
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