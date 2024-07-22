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        Haberler Gündem İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Yücel, partisinden istifa etti

        İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, partisinden istifa etti

        İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel partisinden istifa ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 22:54 Güncelleme: 22.07.2024 - 22:54
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        İYİ Parti'den bir istifa daha
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        İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim. İYİ Parti’nin en zor zamanlarında hiç bir karşılık beklemeden tüm ailemle partiye aktif olarak katkıda bulundum. Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da Büyük Türk Milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim."

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Ersagun Yücel
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