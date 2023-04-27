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İYİ Parti milletvekilliği adaylığından istifa etti, MHP’ye katıldı

İYİ Parti Erzurum Milletvekilliği adaylığından istifa eden Esra Akpınar ve bir grup İYİ Partili, düzenlenen törenle MHP’ye katıldı.

İYİ Parti milletvekilliği adaylığından istifa etti, MHP’ye katıldı
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İHA

MHP Erzurum Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen programa MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, MHP Erzurum Milletvekili adayları Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, Mehmet Musa Çakır ve çok sayıda partili katıldı. MHP’ye katılan Akpınar ve diğer partililere rozetleri İl Başkanı Yurdagül ve milletvekili adaylarınca takıldı.

İYİ Parti'den istifa eden milletvekili adayı Esra Akpınar, “Evli ve üç çocuk annesiyim. İYİ Parti'de Kadın Politikaları Başkanı olarak görev yaptım. Erzurum İYİ Parti listesinden altıncı sıradan milletvekili adayı oldum. Ancak hep gönlümde MHP vardı. Başkanımın daveti üzerine bugün burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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