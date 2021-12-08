İYİ Partili Paçacı: Kemal Bey'e karşı olduğumuz sonucu çıkmaz ama... 0:00 / 0:00

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın Habertürk Muhabir'i Mahir Kılıç'a yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirmiş; "Kendisinden talip olduğunu duymadım. Herkes idealist davranmalı. Nefis zamanı değil" ifadelerini kullanmıştı. Koray Aydın kazanamama ihtimali olan bir isme "evet" demeyeceklerini de belirtmişti.

CHP'de Kılıçdaroğlu ismi potansiyel aday olarak öne çıkarken, İYİ Parti'nin "seçilecek isim" vurgusu yapması ne anlama geliyor? CHP liderinin olası adaylığı konusunda iyi parti tereddüt mü duyuyor? Koray Aydın’ın açıklamaları sonrasında İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Habertürk’e konuştu.

"KEMAL BEY CUMHURBAŞKANI OLMASI HALİNDE DOĞRU BİR İSİMDİR ANCAK..."

İYİ Partili Paçacı, “Kemal Bey cumhurbaşkanı olması halinde doğru bir isimdir. Ancak adayların tespiti sırasında en fazla seçilme ihtimali olan ve birinci turda seçilmeyi sağlayacak bunu riske sokmayacak olan adayın tercihi doğru olur” dedi.

Paçacı, “Meral Hanım çok büyük bir fedakarlık yaptı, anketlerde oy oranları yüksek olduğu, kendisinin yükselen bir trendi olduğu halde daha önce söylediği sözün arkasında durarak cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Bu büyük bir fedakarlık örneğidir” diye konuştu.

“Bu söylediklerimizden Kemal Bey'e karşı olduğumuz sonucu çıkmasın ama İYİ Parti'nin yol haritası paydaşlarla ortak bir aday tespit edilmesi ve bu noktada seçilecek bir isim olması” diyen Paçacı, “Meral Hanım cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayarak büyük bir fedakarlık gösterdi ama ‘bu yarıştan çekildik, istediğiniz adayı destekleriz’ anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

“GAYRİ İHTİYARİ BİR HAREKET”

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı bütçe görüşmeleri sırasında CHP liderinin polemik konusu olan el hareketini ise “gayri ihtiyari bir hareket” olarak değerlendirdi.

Paçacı, “Gayri ihtiyari bir hareket, herhangi bir kişi veya zümreyi hedef almamıştır. polemik yapılmasını doğru bulmuyorum. Ama siyasetçiler genelde dikkat etmeli, siyasetin dili son dönemde çirkinleşti ve sertleşti bu nedenle bütün siyasetçilerin dikkatli olması lazım” dedi.