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İyi Partili Usta’dan Ankara İzmir YHT ihalesinde fiyat artışı ile ilgili soru önergesi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Ankara-Eskişehir-İzmir YHT Hattı Projesi ihalesinde fiyat artışı ile ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verilen önergede 12 soru yer aldı

İyi Partili Usta’dan Ankara İzmir YHT ihalesinde fiyat artışı ile ilgili soru önergesi
HABERTURK.COM

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ankara-Eskişehir-İzmir YHT Hattı Projesi ihalesinde fiyat artışı ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Ankara-Eskişehir-İzmir YHT Hattı'nın 2 milyar 163 milyon Euro bedelle, pazarlık usulüyle ERG İnşaata verildiğini kaydeden Usta, firmanın Dolar/Euro paritesindeki değişim gerekçesiyle yüzde 65 zam istediğini ileri sürdü.

Usta, TBMM’de verdiği soru önergesinde Bakan Karaismailoğlu’na proje ile ilgili kredinin Hazine'ye veya projeye mi, ERG İnşaat'a mı tahsis edildiğini, kredi sözleşmesinin taraflarının kimler olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ERG İnşaat'ın ek zam talebini karşılayıp karşılamadığını, ERG İnşaat'ın Ankara-Eskişehir-İzmir YHT projesinin yüzde kaçını bitirebildiğini ve projenin teslimat tarihini sordu.

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