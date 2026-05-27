        Haberler Sağlık İyi pişmeyen ette parazit riski - Haberler

        İyi pişmeyen ette parazit riski

        Prof. Dr. Işıl Var, etin iyi pişirilmesi gerektiğini vurgulayarak parazitel hastalık uyarısı da yaptı. Prof. Dr. Işıl Var, "Etlerin içerisinde de parazit miktarı oldukça fazladır. Genellikle mikroplar açısından değerlendirmeler yapılıyor ama parazitleri ve onun getireceği sağlık sorunlarını da göz ardı etmemek gerekiyor. Eti iyi pişirmediğiniz taktirde parazitler sizi hasta edecektir" dedi

        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 12:14 Güncelleme:
        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, mangalların kurulduğu, eş, dost ve akrabaların bir araya geldiği Kurban Bayramı’nda ilk gün et tüketilmemesi, etin dinlendirilmesi ve yenildiğinde dozuna dikkat edilmesinin yanı sıra özellikle çok iyi pişirilmesinin patojen mikroorganizmalar açısından önemini anlattı.

        "ÖNEMLİ OLAN İYİ PİŞİRİM"

        Mangal başında dost ve akrabaların bir araya geldiği Kurban Bayramı’nda en önemli noktanın etin iyi pişirilmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Işıl Var, etin içerisindeki parazitlere dikkati çekerek, “Pişirim yöntemi fark etmez. Önemli olan etin iyi pişmesidir. Sadece mikroplar açısından değerlendirmemek lazım, hayvanlar da parazit taşır. Etlerin içerisinde de parazit miktarı oldukça fazladır. Eti iyi pişirmediğiniz takdirde parazitler sizi hasta edecektir. Özellikle Çukurova Bölgesi’nde parazit oranı biraz daha yüksek görünüyor. Genellikle mikroplar açısından değerlendirmeler yapılıyor ama parazitleri ve onun getireceği sağlık sorunlarını da göz ardı etmemek gerekiyor” diye konuştu.

        SALATALARA DA DİKKAT! BELİRTİLER FARK EDİLMEYEBİLİYOR

        Parazitel hastalık durumunda karın ağrısı, bulantı, sürekli yeme isteği, şişkinlik gibi belirtiler yaşandığını ancak insanların bunu farkına varmadığının altını çizen Prof. Dr. Işıl Var, şöyle konuştu: “Sonuç olarak sakatatlar da dahil hangi yöntemle pişirirseniz pişirin ama mutlaka iyi pişirin. İyi pişirirken de etlerin yanmamasına da dikkat edilmeli. Yanmış ürünlerde akrilamid tehlikesi görülebilir. Önemli olan burada etin içinin pembe kalmamasının gözetilmesidir. Etlerin yanında sık tüketilen salataların da çok iyi yıkanmış olması gerekiyor. Onlardan da hem E.coli, salmonella gibi patojenler hem de parazitler geçebiliyor. Bayramlarda ayrıca çok sevilerek tüketilen tatlılarda da aşırıya kaçılmamalı ve mümkünse yemekten birkaç saat sonra yenmeli. Mümkünse kabak, ayva gibi meyve tatlıları ya da sütlü tatlılar tercih edilmelidir.”

