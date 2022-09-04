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İzel kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı İzel'e ne oldu, son durumu ne?

Ünlü şarkıcı İzel'den korkutan haber... Yalova doğumlu şarkıcı, uzun bir aranın ardından bir araya geldiği Ercan Saatçi ve Çelik ikilisi ile Fethiye'de verdiği konserde fenalaştı. İşte, İzel'in son durumu ile ilgili bilgiler...

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  • İzel kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı İzel'e ne oldu, son durumu ne?

    Türk pop müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan İzel, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. Son Fethiye konserinde fenalaşan 53 yaşındaki sanatçının sağlık durumu ve hayat hikayesine ilişkin merak edilenleri derledik...
  • İzel kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı İzel'e ne oldu, son durumu ne?

    İZEL SAHNEDE FENALAŞTI!

    Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan'ın, Kuruçeşme Açıkhava’da başlayan konser maratonu dün akşam Fethiye'de devam etti. 90'lı yıllara damgasını vuran grup, Babadağ'da hayranlarıyla buluştu.

    Konserin ilerleyen dakikalarında talihsiz anlar yaşandı. Grup üyelerinden İzel Çeliköz, sahnede fenalaştı. Ünlü şarkıcının yardımına sahne arkadaşları Çelik ve Ercan Saatçi koştu. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

    İzel'in tansiyonunun düştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
  • İzel kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı İzel'e ne oldu, son durumu ne?

    İZEL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

    İzel Çeliköz 29 Nisan 1969 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir.

    İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu, üç telli kemençe eğitimi aldı. Okul ve cemiyet korolarında yer aldı. Müzik dünyasına 1987 yılında Maksim Gazinosu'nda solistlerin arkasında kemençe çalarak adım attı. Eurovision Türkiye elemelerine ilk olarak 1989'da Neco'nun seslendirdiği "Fora Fora" (sonradan Neco'nun aynı yıl çıkan "Hayallarimi Bırak" albümünde yer aldı) şarkısında Neco'ya vokalist olarak eşlik etti. 1990'da bu kez tek başına "Selam Yabancı" şarkısıyla elemelere katıldı ve 1 puanla sonuncu oldu. Nihayet Türkiye'yi, 1991 senesinde, İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması´nda Can Uğurluer ve Reyhan Karaca ile birlikte seslendirdiği İki Dakika adlı şarkı ile temsil etti. İzel, 1994 senesinde Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Burak Kut, Ercan Saatçi, Ferda Anıl Yarkın, Hakan Peker ve Seden Gürel'le beraber seslendirdiği ve müziğini yaptığı Biz Hep Böyleyiz şarksıyla birincilik ödülünün sahibi oldu. Bu arada Grup Vitamin'in 1990-1991 arasındaki ilk kadrosunda yer aldı ve grubun ilk albümünde bulunan "Bol Vitamin", "Bir Derste" ve "Özgün Müzik" şarkılarında vokal yaptı.
  • İzel kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı İzel'e ne oldu, son durumu ne?

    1991 yılının sonlarına doğru üç tane üniversite öğrencisi, Ajda Pekkan'la Almanya'ya ön grup olarak turneye çıktı. Üç genç, ülkelerine döndüklerinde bir anda ünlü oldu. Duruma bakıp bir albüm yaptılar. Albüm bir milyon barajını aşmayı başardı. Özellikle Dönmelisin dönemin assolisti Sibel Can tarafından sahnede sıkça okundu. Çelik Erişçi gruptan ayrıldı. İzel ve Ercan Saatçi bir albüm daha yaptı.
  • İzel kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı İzel'e ne oldu, son durumu ne?

    İzel'in ilk solo albümü Adak, 1995'te çıktı. İzel'i bu çalışmasında Kenan Doğulu- Emel Müftüoğlu- Yıldız Tilbe gibi isimler yalnız bırakmadı. Aykut Gürel'i de yanına alan Ercan Saatçi, İzel'e başarılı bir prodüksiyon yaptı. Hasretim'le büyük çıkış yapan İzel'in hitleri kesilmedi. Ardından "Ah Yandım" ve "Yakışıklım" geldi. O yıl İzel, Altın Kelebek ve MGD ödüllerini En İyi Kadın Pop Sanatçısı sıfatıyla aldı.

    İkinci albümü Emanet 1997'de çıktı. Ercan Saatçi ve Aykut Gürel'le çalışacağını düşünülse de öyle olmadı ve İzel, Mustafa Sandal'ı seçti.

    Üçüncü albümü Bir Küçük Aşk, 1999'da çıktı.

     

    2001'de Bebek adlı dördüncü albümünü çıkardı.

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