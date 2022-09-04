İzel'in ilk solo albümü Adak, 1995'te çıktı. İzel'i bu çalışmasında Kenan Doğulu- Emel Müftüoğlu- Yıldız Tilbe gibi isimler yalnız bırakmadı. Aykut Gürel'i de yanına alan Ercan Saatçi, İzel'e başarılı bir prodüksiyon yaptı. Hasretim'le büyük çıkış yapan İzel'in hitleri kesilmedi. Ardından "Ah Yandım" ve "Yakışıklım" geldi. O yıl İzel, Altın Kelebek ve MGD ödüllerini En İyi Kadın Pop Sanatçısı sıfatıyla aldı.

İkinci albümü Emanet 1997'de çıktı. Ercan Saatçi ve Aykut Gürel'le çalışacağını düşünülse de öyle olmadı ve İzel, Mustafa Sandal'ı seçti.

Üçüncü albümü Bir Küçük Aşk, 1999'da çıktı.

2001'de Bebek adlı dördüncü albümünü çıkardı.