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İzmir 2. bölge neresi, hangi ilçeler? İzmir 2. bölgede yer alan ilçeler

Milyonlar, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için sandığa giderken seçim bölgeleri de gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan liste ile İzmir 2. bölgede yer alan ilçeler de belli oldu. Oy kullanacak seçmenler için "İzmir 2. bölge neresi, hangi ilçeler" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte İzmir 2. bölgede bulunan ilçeler listesi...

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  • İzmir 2. bölge neresi, hangi ilçeler? İzmir 2. bölgede yer alan ilçeler!

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için beklenen gün geldi çattı. 14 Mayıs Pazar günü Türkiye, Genel Seçimler için sandık başına gidiyor. YSK tarafından yayımlanan kesin aday listesi ile partilerin adayları da belli olmuştu. Peki, İzmir 2. bölge neresi, hangi ilçeler? İşte İzmir 2. bölgede bulunan ilçeler listesi...
  • İzmir 2. bölge neresi, hangi ilçeler? İzmir 2. bölgede yer alan ilçeler!

    İZMİR 2. BÖLGE NERESİ, HANGİ İLÇELER?

    ALİAĞA

    BAYINDIR

    BAYRAKLI

    BERGAMA

    BEYDAĞ

    BORNOVA

    ÇİĞLİ

    DİKİLİ
  • İzmir 2. bölge neresi, hangi ilçeler? İzmir 2. bölgede yer alan ilçeler!

    FOÇA

    KARŞIYAKA

    KEMALPAŞA

    KINIK

    KİRAZ

    MENEMEN

    ÖDEMİŞ

    TİRE
  • İzmir 2. bölge neresi, hangi ilçeler? İzmir 2. bölgede yer alan ilçeler!

    İZMİR KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTIYOR?

    14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde İzmir'den 28 milletvekili çıkacak.

    İZMİR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP VE OY ORANLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    İZMİR CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SONUÇLARI CANLI TAKİP VE OY ORANLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • İzmir 2. bölge neresi, hangi ilçeler? İzmir 2. bölgede yer alan ilçeler!

    İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İzmir başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten İzmir ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

    İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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