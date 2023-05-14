İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İzmir başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten İzmir ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ