İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2 iddianame hazırlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2 soruşturma kapsamında 2 iddianamenin hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, "2023 yılında 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı' adı altında ve 2024 yılı için ise 'Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı' adı altında gerçekleştirilen hizmet işleri ihalesinde 'edimin ifasına fesat karıştırmak' suçu yönünden yapılan soruşturma neticesinde aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz olmak üzere 30'u tutuklu 56 şüpheli hakkında iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmıştır." bilgisi verildi.

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"Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması" işlerine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına ilişkin soruşturmanın da yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya olmak üzere 20'si tutuklu 44 şüpheli hakkında iddianame tanzim edilerek kamu davası açıldığı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.