Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir Büyükşehir'e grev kararı asıldı, Konak'ta grev başladı | Son dakika haberleri

        İzmir'de Büyükşehir'e grev kararı asıldı, Konak Belediyesi'nde grev başladı

        İzmir'de toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle Büyükşehir Belediyesi işçileri binaya grev kararı astı, Konak Belediyesi işçileri de greve başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 17:57 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzelman, İzenerji ve Ege Şehir Planlama A.Ş. işçileri, maaşlarının ocak ayından itibaren eksik, parça parça yatırılması ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri önünde toplandı.

        2

        Slogan atıp halay çeken işçiler, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesinin başkanlık makamının bulunduğu Kültürpark'taki bina önüne kadar yürüdü.

        3

        Burada açıklama yapan Genel-İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, ocak ayından bu yana maaş ve sosyal hak ödemelerinin işveren tarafından sürekli olarak eksik, gecikmeli ve parça parça yatırıldığını söyledi.

        4

        Her ay sona ermesini umut ettikleri bu uygulamanın artık kabul edilemez noktaya geldiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "Anayasa, emeğin karşılığı ücretin zamanında tam olarak ödenmesini güvence altına almasına rağmen bu maddesi sürekli olarak ihlal edilmektedir. Bu durum yalnızca hukuki değil, aynı zamanda insan onurunu zedeleyen ve vicdanları yaralayan bir sorundur. İşverenle yaptığımız görüşmelerde bu sürecin toparlanacağına dair defalarca söz verilmiştir. Geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile Genel-İş'e bağlı 4 şube başkanı arasında gerçekleşen görüşmede, SGK ve vergi borçlarının sona erdiği ve bundan sonra maaş ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağı, bizzat işveren vekili konumundaki Ramazan Tezcan tarafından dile getirilmiştir."

        5

        Yılmaz, güvenlikten ulaşıma kadar her alanda İzmir'e hizmet üreten işçilerin sadece haklarını talep ettiklerini ve bu karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

        6

        Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin de istedikleri gibi ilerlemediğini aktaran Yılmaz, anlaşma sağlanamaması halinde 28 Mayıs'ta 20 binden fazla işçinin genel greve çıkacağını sözlerine ekledi.

        7

        Diğer şube başkanları da işçilerin emeklerini alamadıklarını belirterek, bu duruma son verilmesini istedi.

        8

        Konuşmaların ardından şube başkanları, grev kararını belediye binasına astı.

        9

        Konak Belediyesi ve Konak Belediyesi Merbel A.Ş. bünyesinde çalışan işçilerin üye olduğu DİSK Genel İş 5 Nolu Şube ile yürütülen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. İşçiler, toplu iş sözleşmesinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle grev başlattı. Belediye binası önünde bir araya gelen işçiler, slogan atıp halay çekti.

        Konak Belediyesinden yapılan açıklamada, sendikanın aldığı grev kararı doğrultusunda bugünden itibaren başta temizlik olmak üzere belediyenin bazı hizmetlerinde aksamalar yaşanabileceği belirtilerek, "Sizlerden ricamız, bu geçici süreçte çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla kağıt, plastik, cam gibi evsel atıklarınızı ayrıştırmanız, mümkün olduğunca sokağa çöp bırakmamanızdır." denildi.

        #yerel haberler
        #izmir haberleri
        #grev
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır