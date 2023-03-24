HABERTURK.COM

İzmir Çanakkale Arası Kaç Km?

İzmir ile Çanakkale arasının kaç kilometre olduğu kullandığınız yol güzergâhına göre farklılık göstermektedir. İki şehir arası şayet O-5 otoyolu üzerinden giderseniz 365 kilometre, D550 otobanını tercih ederseniz 320 km, E90 karayolunu kullanırsanız 455 kilometredir. Birden fazla karayolunun yer alması otobüs yolculuğu ve araçla ulaşım için elverişlidir.

İzmir Çanakkale Arası Kaç Saat?

İzmir üzerinden Çanakkale’ye ulaşım sağlamak için pek çok ulaşım alternatifinin bulunması varış saatini değiştirmektedir. Araçla bölgeye ulaşım 4 ila 5 saat arasındadır. Otobüsle iki şehir arasındaki mesafe ortalama 5 saat 40 dakika kadar sürmektedir. Uçakla ulaşım ise iki şehir için geri planda kalan bir seçenektedir. Çünkü iki ilimiz arasında ancak aktarmalı olarak uçuşlar gerçekleştiğinden dolayı karayollarına nispeten ulaşım daha uzun sürmektedir.

Çanakkale İzmir Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Konfor yönünden sıkıntıya düşmeden yolculuğunu tamamlamak isteyen bireyler için en makul ulaşım yöntemi araçlardır. Çünkü araç kullandığımızda sabit bir hız sınırlamasıyla karşı karşıya kalmayız ve mola yerlerine kendimiz karar veririz. Oysa otobüslerin belirli bir seyahat rotasyonu vardır. Bu sebeple mola yerleri de önceden belirlenmiştir. Bu genellikle çocuklu aileler için sıkıntı yaratabilir. Çanakkale İzmir arasının kaç saat sürdüğü kullandığınız kara yoluna göre farklılık göstermektedir.

O-5 otoyolu üzerinden 4 saat 24 dakika,

D550 ( İzmir Çanakkale yolu) üzerinden 4 saat 19 dakika

E90 karayolunu kullanırsanız 4 saat kadar sürmektedir.

Çanakkale İzmir Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ülkemizde en tutulan ulaşım seçeneklerinden biri de otobüslerdir. Belirli yol güzergâhında hareket eden otobüsler yolculuğunuzu rahat bir şekilde tamamlamak için çeşitli hizmetle sunmaktadır. İki şehir arasında aktif taşımacılık yapan pek çok otobüs firması yer almaktadır. Bu firmalar: Isparta Petrol Turizm, Pamukkale Turizm, Çanakkale Truva Turizm, Soma Seyahat ve Kamil Koç’tur. Çanakkale İzmir arası otobüsle 5 saat 40 dakika sürmektedir.

Çanakkale İzmir Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Uçakla ulaşım uzun yol mesafeleri için daha makul bir seçenektir. Birbirlerine yakın olan iller arasında genellikle karayolu ile ulaşım tercih edilir. Bunun en önemli sebebi havayolu ulaşımından gerçekleştirilen aktarmalardır. Bu aktarmalar sebebiyle saatlerce havalimanında beklemek zorunda kalabiliyorsunuz.

Çanakkale üzerinden İzmir’e ulaşım sağlamak istiyorsanız önce Çanakkale Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na aktarma yapmanız gerekiyor. Burada ortalama 3 saatlik bir bekleme süresinden sonra Adnan Menderes Havalimanı’na uçuşunuz gerçekleşiyor. Aktarma süresi değişmektedir. Kimi zaman 13 saatte uzayan aktarmalar mevcuttur. Çanakkale İzmir arası uçakla (aktarma süresine bağlı olarak) 3 saat 15 dakika ile 15 saat 10 dakika kadar sürmektedir.

KAYSERİ - KONYA ARASI KAÇ KM?