Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İzmir'de 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı | Son dakika haberleri

        İzmir'de 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı

        İzmir'de çevre sakinlerinin şikayeti üzerine denetlenen iki katlı evden belediye ekipleri tarafından 12 kamyondan fazla atık ve eski eşya çıkarıldı. Mahkeme kararıyla emniyet eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda ev boşaltılırken, temizlik sonrası bölgede geniş çaplı ilaçlama yapılacağı bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 16:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evden 12 kamyon çöp çıktı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir meskenden 12 kamyon atık ve eski eşya çıkartıldı.

        İHA'daki habere göre; İzmir'in Karabağlar ilçesindeki iki katlı evde, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekiplerince yapılan denetimlerde yoğun atık birikimi, böcek oluşumu ve kötü koku belirlendi.

        HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

        Durumun risk oluşturması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca ev sahiplerine temizlik ve ıslah işlemleri için süre verildi. Bu sürede gerekli işlemlerin yapılmaması üzerine Karabağlar Belediyesi'nce hukuki süreç başlatıldı.

        BOŞALTMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan izinle belediye ekipleri, emniyet birimleri eşliğinde adrese girerek boşaltma işlemlerini gerçekleştirdi.

        KEPÇE İLE TAHLİYE EDİLDİ

        Temizlik çalışmalarında 35 personel, 2 kamyon ve 1 kepçenin yanı sıra arama kurtarma ekipleri de görev aldı. Yapının üst kat ve terasındaki atıklar doğrudan kamyonlara yüklenirken, giriş katındaki malzemeler kepçe yardımıyla alandan tahliye edildi.

        12 KAMYONDAN FAZLA ATIK ÇIKARILDI

        Çalışmalar sonucunda evden şu ana kadar 12 kamyondan fazla atık ve eski eşya çıkarıldı.

        EVDE GENİŞ ÇAPLI İLAÇLAMA YAPILACAK

        Bugün devam edecek temizlik sürecinin tamamlanmasının ardından ev ve çevresinde geniş çaplı ilaçlama yapılacağı açıklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arnavutköy'de trafikte kavga eden sürücüler 602 bin TL ceza kesilerek tutuklandı

        Arnavutköy'de trafikte tartışma görüntülerinin sosyal medyada paylan iki sürücü yakalandı. 602 bin 492 TL para cezası uygulanan sürücüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında so...
        #İzmir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları