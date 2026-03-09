İzmir'de 2 katlı evden 12 kamyon çöp çıkarıldı
İzmir'de çevre sakinlerinin şikayeti üzerine denetlenen iki katlı evden belediye ekipleri tarafından 12 kamyondan fazla atık ve eski eşya çıkarıldı. Mahkeme kararıyla emniyet eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda ev boşaltılırken, temizlik sonrası bölgede geniş çaplı ilaçlama yapılacağı bildirildi
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir meskenden 12 kamyon atık ve eski eşya çıkartıldı.
İHA'daki habere göre; İzmir'in Karabağlar ilçesindeki iki katlı evde, çevre sakinlerinin şikayeti üzerine belediye ekiplerince yapılan denetimlerde yoğun atık birikimi, böcek oluşumu ve kötü koku belirlendi.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Durumun risk oluşturması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca ev sahiplerine temizlik ve ıslah işlemleri için süre verildi. Bu sürede gerekli işlemlerin yapılmaması üzerine Karabağlar Belediyesi'nce hukuki süreç başlatıldı.
BOŞALTMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan izinle belediye ekipleri, emniyet birimleri eşliğinde adrese girerek boşaltma işlemlerini gerçekleştirdi.
KEPÇE İLE TAHLİYE EDİLDİ
Temizlik çalışmalarında 35 personel, 2 kamyon ve 1 kepçenin yanı sıra arama kurtarma ekipleri de görev aldı. Yapının üst kat ve terasındaki atıklar doğrudan kamyonlara yüklenirken, giriş katındaki malzemeler kepçe yardımıyla alandan tahliye edildi.
12 KAMYONDAN FAZLA ATIK ÇIKARILDI
Çalışmalar sonucunda evden şu ana kadar 12 kamyondan fazla atık ve eski eşya çıkarıldı.
EVDE GENİŞ ÇAPLI İLAÇLAMA YAPILACAK
Bugün devam edecek temizlik sürecinin tamamlanmasının ardından ev ve çevresinde geniş çaplı ilaçlama yapılacağı açıklandı.